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超维对决飓风怎么出装 超维对决飓风最强出装方式推荐

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-06 16:58:09| 编辑：NO

手游超维对决中，飓风是十分受欢迎的角色，那么超维对决飓风怎么玩？下面小编为大家分享一下超维对决飓风出装方式即思路，一起来看看吧!

超维对决飓风是一个法师英雄，有着很远的攻击距离，所以不容易被抓。那么这个英雄要怎么出装呢?大家和小编一起来看看今天给大家带来的超维对决飓风出装推荐!

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小编给大家带来两套飓风的出装方案，小伙伴们根据不同情况出装呦~

方案一：法师爆发

星能战靴+电磁炮+离子炮+聚焦棱镜+深渊权杖+嗜血权杖

出装思路：

飓风的大招无法改变方向，所以为了能够用大招追住敌人，飓风需要一定的移速加成。所以第一件可以先出星能战靴，中期电磁炮，粒子炮，聚焦棱镜，深渊权杖四件装备来提供爆炸伤害，最后加上嗜血权杖来保证续航。

方案二：法师消耗

恢复战靴+离子炮+聚焦棱镜+液氮火箭炮+深渊权杖+嗜血权杖

出装思路：

恢复战靴让前期的飓风可以尽情使用技能来消耗敌人，在前期续航能力已经够用。中期出一件液氮火箭炮来增加生命值，然后就是纯输出出装。

以上就是超维对决飓风怎么出装，超维对决飓风出装推荐的全部内容，希望对大家有所帮助!

看完这篇文章有何感受？

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