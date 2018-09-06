DOTA2TI9直邀规则是什么 DOTA2ti9直邀规则及参赛名额介绍

DOTA2TI9已经确定在上海举办，那么DOTA2TI9直邀规则是什么？小编我大家带来了DOTA2ti9直邀规则及参赛名额介绍，一起来看看吧。

TI9直邀规则和major、minor参赛名额分配细则

1、新赛季每个Major赛事将提供15000点积分，由参加比赛的16支战队分享(Major积分与赛事奖金挂钩，基础奖金为100万美元，积分为15000点);而Minor赛事将会提供500点积分，总奖金统一为30万美元，由参加比赛的8支战队分享。

具体名次可分配到的积分情况如下，其中Major以基础奖金100万美元来计算：

其中需要注意的是，由于新赛季Major与Minor挂钩，所以Minor冠军可以获得同一批的Major赛事的参赛资格，而这支队伍只能获得Minor冠军积分，或者Major赛事对应名次的积分，哪个积分大按照哪个算，并不会同时获得Minor冠军和Major的积分。

通过总积分数，我们可以看到Major和Minor之间的区分度相当大，想要获得TI9的直邀资格，就必须在Major上取得不俗的成绩，而Minor除了给二三线队伍赚取奖金的机会之外，更多的只是Major预选赛失败的队伍晋级Major的另一种途径而已。

2、Major总计16支参赛队伍，其中每个赛区至少2个预选赛名额，由Minor晋级1支队伍，而多余的预选赛名额分配将由V社来指定，不再由赛事主办方来决定，避免同赛区优待的现象;而Minor的8支参赛队伍，每个赛区至少有1个预选赛名额，剩余的名额如何分配在规则中并未说明，应该是由赛事主办方来指定的。

3、TI9的直邀名额将会有12个，按照DPC积分的排名情况来确定直邀名额。剩下的6个参赛名额通过地区预选赛的形式来决定，每个赛区1个名额。

4、新赛季DPC积分将会跟随队伍，而不再与选手挂钩，队伍可以随时进行人员更换，但每更换一名队员，队伍已有的DPC总积分会减少20%。此外，队伍在参加Major和Minor时必须有4名及以上注册在队的选手，如果使用替补，那么这次赛事获得积分将会减少40%。

5、最后，想要参加新赛季首个Major预选赛的队伍，必须在北京时间9月16日凌晨1点前提交战队名单。