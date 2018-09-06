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万象物语新手用什么角色好？万象物语哪些角色值得培养？

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-06 16:56:40| 编辑：墨染西行

万象物语中英雄是最重要的，玩家最好将有限的资源培养在最合适的英雄上，万象物语新手用什么角色好？万象物语哪些角色值得培养？91小编给大家介绍一下。

万象物语新手推荐金位

庞又绰号老虎，也是获取难度比较低的一个金位角色，和罗杰不同的是他本本分分的做着坦克的位置。老虎不仅能抗还能打，自身的阵容兼容性也很好，算得上是最为稳定的金位角色了，获取难度不高，新手也很适合。

罗杰

罗杰虽然身为金位但是说他是最强输出也不为过，所以千万不要把罗杰作为一个单纯的坦克去看待，否则很容易翻车。从罗杰的技能也可以看出他是属于伤敌一千自损八百的自残式角色，按照血量的百分比来计算，只要技能、阵容用得好，罗杰的伤害爆表，入手难度也比较低，一般前期都能拿到。

迪兰

主力坦克，一个很合适新人的前排坦克带嘲讽，能叠盾，被动触发全体一消技能，最硬前排，缺点是伤害有点偏低，不带减伤。但是配合公主可以很好的触发被动。

万象物语新手推荐白位安洁莉亚

安洁莉亚俗称公主，也是超高人气的角色之一。使用时一定要学会叠盾合理分配。公主主要还是辅助性奶妈，四消的技能是给前排加血，自身属于脆皮，保命还是需要叠盾和减伤，最好搭配暴力输出，并且注意不要被切后排了。

奥斯塔

最强单奶，如果治疗对象有强化buff奶量更是逆天。一魂治疗，二魂buff，都带有消块效果，白块很容易用完，因此使用时需要想清楚下一步是一魂苟还是二魂爆发。建议搭配自带强化的金位，例如庞、鳄鱼，更容易触发被动增加奶量。

万象物语新手推荐黑位娜雅

十分推荐新手使用的输出角色，触发特效很容易秒人，可以攻击全部位置。缺点前期伤害不够打带护盾的怪可能会很吃力，不能越过嘲讽。还有就是哪个三倍输出触发不稳定，但是前期可以配合蒂卡很好的起到集火后排，或者秒特定怪物

法蒂玛

鹰羽也被成为豹女，对于新手来说也是很容易就可以入手的角色，高倍率、破甲、打后排、强化，一个非常纯粹的输出，也不需要特定的角色配合。优点是能越过嘲讽攻击到后排，带护盾伤害。缺点就是伤害有点不够。一般都是用它上参谋配合罗杰清图。或者黑豹女上参谋配合诺瓦快速清日常任务

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