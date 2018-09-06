超维对决梅森怎么出装 超维对决梅森最强出装方式推荐

手游超维对决中，梅森是十分受欢迎的角色，那么超维对决梅森怎么玩？下面小编为大家分享一下超维对决梅森出装方式即思路，一起来看看吧!

超维对决梅森是一个坦克英雄，有着多个控制技能。那么这个英雄要怎么出装呢?大家和小编一起来看看今天给大家带来的超维对决梅森出装推荐!

小编给大家带来两套梅森的出装方案，小伙伴们根据不同情况出装呦~

方案一：坦克生存

抵抗战靴+火焰披风+重力装甲+光能之盾+坚韧头盔+反震装甲

出装思路：

纯肉出装，有着很强的抗伤害的能力，在团战中利用多个控制技能打乱敌人阵型，开团和保护后排。火焰披风用来补梅森的伤害。

方案二：战士输出

抵抗战靴+火焰披风+英勇战甲+守护之剑+震荡刀锋+反震装甲

出装思路：

梅森的有着不错的控制技能效果，而且技能中又有着一定的防御效果，所以也可以选择出半肉半输出装备，先控制住敌人在进行输出。

火焰披风和英雄战甲可以有一定防御属性还兼具伤害，守护之剑和震荡刀锋给梅森更强输出能力，最后一件装备可以看情况选择魔法或者物理防御，不用固定选择反震装甲。

以上就是超维对决梅森怎么出装，超维对决梅森出装推荐的全部内容，希望对大家有所帮助!