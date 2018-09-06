心动的信号韩版叫什么 心动的信号韩版在哪看

综艺节目《心动的信号》大家都看了吗？很多观众都在问心动的信号韩版叫什么？心动的信号韩版在哪看？一起来看看吧。

心动的信号韩版叫什么

心动的信号韩版叫Heart Signal。

《Heart Signal》邀请四男四女入住信号小屋，通过日常相处以及节目组安排的约会环节，每日结束后向一个人发送匿名爱的短信。

而直播间的嘉宾通过观看男女嘉宾之间有意无意发出的身体讯号，解读他们的心理活动，进而猜测每一集的情感走向。

最近多档观察类真人秀纷纷上线，《妻子的浪漫旅行》、《我家那小子》及《心动的信号》接连出现。腾讯版《心动的信号》会被网友们拿来与韩版作比较。

《心动的信号》目前播出两期好评如潮，很多网友看了综艺后以为这是抄袭，其实，《心动的信号》是买了韩国综艺版权的，《心动的信号》韩版叫《heart signal》评分很高。豆瓣一度破九。

心动的信号韩版在哪看

心动的信号韩版播放地址：http://www.everyon.tv/main/index.etv。或者可以上B站收看哦。

《Heart Signal 》，又名《心脏信号》，现在正在播出的第二季已经播到了第九期。两季豆瓣评分都不低：7.5和9.1。

《Heart Signal 》邀请四男四女入住信号小屋，通过日常相处以及节目组安排的约会环节，每日结束后向一个人发送匿名爱的短信。而直播间的嘉宾通过观看男女嘉宾之间有意无意发出的身体讯号，解读他们的心理活动，进而猜测每一集的情感走向。

虽然是素人，但也都不是丢到人群里一抓一大把的那种。第二季的四男四女从职业、年龄、性格，都称得上是各个领域的佼佼者，把这样一群人集中在一个空间，进行一场社会观察实验，本身就很有意思。

按照出场顺序来说，女一吴英珠，微软公司市场营销人员，学历高家世好;女二林玹珠，即将毕业的时尚专业学生，就是那种讨男生喜欢的女孩子;女三宋多恩，演员练习生，容貌姣好，气质出众。女四金蔷薇，时尚品牌运营者，中间加入的出演者，为人比较温和。

男一金道均，韩医生，属于老干部类型，;男二郑在浩，互联网创业CEO，用情专一，情商超高;男三李奎彬，通过司法考试的首尔大学高材生，暖男一枚;男四金贤佑，日料餐厅老板，外表冷酷神秘，让人有些捉摸不透的人气王。

为了让这些素人产生奇妙的化学效应，节目组设置了不少规则和任务。例如，第一天禁止告知彼此年龄和职业;第二天公开个人信息;每天男女一起做饭，每天晚上只能给一名异性发送短信;安排匿名随机约会和集体派对等方式，推进男女之间的了解。

节目组符合时宜的规则设定，一方面为素人的互动创造了必要条件，另一方面推进了节目的情节展开，这些任务既有可能成为恋爱的催化剂也有可能是矛盾的出发点，制造了恋爱中的甜蜜与心酸，为故事的发展保留多元可能性。

在这些任务的推动下，9期下来，节目的剧情走向简直跟偶像剧一样，女一英珠男四贤佑的CP人气最高，经过了女二玹珠的介入，男四自己的作死，以及阴差阳错的误会后，终于开始要发糖了;男二在浩女三多恩本来看起来是最稳定的一组，这一期多恩竟然约了贤佑，要知道女四蔷薇邀请进行在浩约会时，在浩同学清醒地表明了自己喜欢的是多恩。剩下的几位目前都是爱而不得的阶段，不知道最后究竟会如何发展。