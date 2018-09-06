心动的信号抄袭韩国吗 心动的信号买版权了吗

综艺节目《心动的信号》大家都看了吗？很多观众都在问心动的信号是抄袭韩国吗？心动的信号买版权了吗？一起来看看吧。

心动的信号是抄袭吗

心动的信号并非抄袭，是买了版权的综艺节目。

虽说很多节目已经买了版权，但是不了解的网友们乍一看，很容易误以为是抄袭了国外的综艺。比如近日腾讯视频的热播综艺《心动的信号》便被部分网友指出抄袭了韩国的《Heart Signal》。

虽然后来又有其他网友辟谣称该节目已经买了版权，但也有一些网友依然不买账，认为即使买了版权也不能完全照搬，应该融入自己的特色，否则如此直接“复制粘贴”过来有何意义?况且该节目并未注明原作，不知情的人还以为是一档原创节目……小编也在网上搜了一下有关该节目的介绍，确实并未发现有对版权的说明，也难怪会有网友认为这种处理方式略欠妥当。

其实只要确定买了版权，标不标明原作已经不是主要问题，对比那些赤裸裸“借鉴”抄袭的节目，能够主动买版权已经是一个进步。比如今年大火的《偶像练习生》和《创造101》，除了选手们的热度之外，也因为前者是抄袭而后者买了版权一度引起了网友们的对比和热议;被评为良心综艺的《极限挑战》也因为没有版权而受到部分网友的嘲讽;而湖南卫视《向往的生活》和《中餐厅》两档热播综艺也陷入了抄袭争议……

心动的信号买版权了吗

心动的信号买了版权。

《心动的信号》是一档都市男女恋爱社交推理真人秀节目，这档节目目前刚播出了第一期，而节目中的主持人和观察嘉宾分别是姜思达、朱亚文、杨超越、张雨绮、官鸿以及心理学专家姜振宇。这几位嘉宾是作为节目中的“心动侦探”，来解读信号小屋中的几位单身男女平时相处的一些状况。

这样看来是很有趣的节目，而且嘉宾们也都很有看点，不过《心动的信号》这个节目据说是向韩版的买了版权，然后改变了嘉宾和几位单身男女之后播出的，这样子就避免不了观众们要拿两版的节目来比较了。

有看过韩版的观众表示，《心动的信号》完完全全就是把韩版的照搬了过来而已，只是上节目的嘉宾做出了改变，其他的基本上是一模一样的，第一期可以说是照着韩版的重新拍摄了一遍，这可就让观众们很意外和惊讶了，毕竟不同的人，如果没有刻意模仿的话，也不会有同样的行为和故事吧。