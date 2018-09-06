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蒋聘婷无圣光所有图片 重庆尤物蒋聘婷比基尼高清写真分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-06 15:46:38| 编辑：林克醒来

最近蒋聘婷公开发文宣布最近与刘强东案无关，不管怎么样蒋聘婷已经火了，很多网友都在寻找蒋聘婷的高清写真，一起来看看吧。

今天蒋娉婷火了，刘强东成为“踏脚石”，抖音微博ID被扒 网友直呼：东哥栽的不冤！(一)

蒋聘婷最近也是爆火，跟刘强东也是产生了许多绯闻也是引发了网友们的热议许多人也是纷纷在网上找关于蒋聘婷的照片信息。一起来看看吧。

随着刘强东性侵案也是持续发酵，女主蒋聘婷也是爆火，这个蒋聘婷也是号称瑜伽女王，在各种社交媒体上面也是也是小有名气的一个网红。在昨天蒋聘婷也是发布公告称自己与2010年就一直在新加坡工作，在这期间也是从来没有去过美国，更不认识什么刘强东。也是矢口否认这个事情。但是许多人觉得她是在炒作，而且有网友也是一语中的，为什么刚刚曝出来的时候你不澄清，这件事情都发酵几天了才姗姗来迟，村里刚通网吗?

不过也是有许多网友认为这个事情也是造谣引起了，如果是造谣的话也是就很可怕了，感觉到是针对刘强东针对京东的一个暗手。

不过这些事情也是不是我们操心的，还是欣赏一下跟刘强东也是产生了联系的这个蒋聘婷高清照片吧。

据说这个蒋聘婷曾经还参加过重庆的选美大赛，只是没有取得好名次而已，后来在各种微博贴吧等地方发自己的写真，也是慢慢获得了一些宅男粉。

看完这篇文章有何感受？

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