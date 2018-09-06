逆水寒萧平怎么打 逆水寒萧平打法技巧一览

《逆水寒》8月30日更新开放了全新玩法，那么逆水寒萧平怎么打？今天91小编就给大家带来了逆水寒萧平打法技巧一览，一起来看看吧！

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首先，我们需要了解这个BOSS的机制，本BOSS有两个状态，我简称月光状态和黑夜状态，还有一个如影随形技能，还有一个暗杀技能 总体来说，还是比较简单的

这张区域区分图，熟记!月光区就是亮的那块，黑夜区是被遮住的那个区域!

技能解读

月光状态：

BOSS头顶会出现一轮亮的满月，此时，需要T把BOSS拉入黑夜区(BOSS血条下面的蓝条达到100%切换月光状态)

黑夜状态：

BOSS头顶会出现一轮黑色满月，此时需要T把BOSS拉入月光区(BOSS血条下面的蓝条达到0%切换黑夜状态)

暗杀：

BOSS会隐身，然后对随机目标进行攻击，此技能伤害贼高，打法在下面说

如影随行：

跟仗剑里老三BOSS一样，很好躲，分散就行了

打法

开怪的时候，BOSS随便拉一个点都行，看第一轮BOSS进入什么状态，假如进入黑夜状态，T把BOSS拉进月光区，进入月光状态，T把BOSS拉进黑夜区，注意，一定要第一时间拉入相对应的区域，不然BOSS伤害太高，扛不住的。如影随形的技能在屏幕左侧会有一个倒计时的读条，这时候所有人分开站就好了，不用贪输出的。接下来BOSShui会释放暗杀技能，BOSS隐身，这时候奶妈拉约定，所有人跑动起来，假如在你跑动的时候你被定住了，第一时间交解控闪出去，因为BOSS的目标就是你!来回循环几个回合，这BOSS就倒下了，是不是很简单呢?大家快去试试吧!

总结

此BOSS对于T和奶的要求比较高，在组人的时候注意点，BOSS在切换月光和黑夜状态时，会释放一个全体伤害技能，这时候需要奶妈把所有队员的血都抬满!

再次重申：BOSS黑夜状态时，拉入月光区，BOSS月光状态时，拉入黑夜区!