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《绿色地狱》怎么防止食物腐败？《绿色地狱》食物怎么保存

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-06 15:45:02| 编辑：墨染西行

《绿色地狱》中玩家需要在热带雨林中生存《绿色地狱》怎么防止食物腐败？《绿色地狱》食物怎么保存？91小编给大家介绍一下、

在热带雨林中除了会受到野兽的侵袭之外，高温蚊虫也是我们的敌人，玩家获得的食物在这种高温天气下很容易就会变质腐败，那么有没有办法可以延长食物的保质期呢?我们可以通过加工的方式来增加食物的保存天数，具体方法一起来看一下本篇文章吧。

1、永不腐败的保存方法(目前版本)：

被陷阱抓到的猎物，不去拿尸体，就不会腐败

将食物煮成汤，放在地上，汤是不会腐败的

有些食物也是不会腐败的，比如：青椰子(砸开后虽然看不到腐败时间，但是还是会坏)，鸟蛋，蜂蜜，长在地上的水果

2、延长食物的保存时间

鲜肉保存时间只有20h左右，烤肉的保存时间可以延长到2天，而熏肉可以保存4天，4天绝对够了啊

3、腐败之后怎么办

肉类腐败采集获得蛆，生：8蛋白质，-5san值 烤：5蛋白质，-3san值 煮：8蛋白质，5能量，煮了吃就是了

水果类腐败才获得幼虫，生：8蛋白质，-5san值 烤：5蛋白质，-2san值 煮：8蛋白质，5能量，一样煮就是了

看完这篇文章有何感受？

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