麻油叶成员有哪些 麻油叶成员汇总介绍

很多小伙伴都知道麻油叶是一个地下民谣组织，是由马頔一首创作的，麻油叶组织成员还是很有名的。那么麻油叶成员都有谁?麻油叶成员个人资料微博介绍。下面来看看。

麻油叶成员都有谁

麻油叶以年轻的民谣音乐人为主，平均年龄都在25岁左右，平时组织的成员们都有自己的工作，大家不全在北京，成员里除了会涉及一些电子乐外，其他成员都是民谣为主。

马頔、13、不二、衣湿、 尧十三、贰佰、 宋冬野、long7、胡湉、初初、虞鹏、刘东明、刘明汉、郭丙仑、徐强、soos、丢火车乐队、花粥、崔跃文

代表成员

马頔：马頔是麻油叶厂牌的创始人，也是这个音乐组织重要的成员。

宋冬野：与传统意义上的民谣音乐相比，宋冬野的音乐听上去会显得更城市化，更软一些。2013年，快乐男声选手左立翻唱董小姐。

尧十三：尧十三，原名唐尧，贵州织金人，武汉大学医学院临床专业毕业。著名的民谣歌手，麻油叶民间组织成员。代表作有《宝贝说再见》《瞎子》等。“十三”从高中就开始了写歌、追姑娘的旅途。刚踏入大学校门，他立马组建了自己的摇滚乐队，纯属玩票，很快解散了。

马頔个人资料微博介绍

中文名：马頔

国籍：中国

籍贯：北京市

微博：马頔-麻油叶

出生日期：1989-01-15

职业：歌手

身高：180cm

星座：魔羯座

所属公司：摩登天空

马頔(dí)，1989年1月15日出生于北京市，中国内地民谣男歌手。

2011 年，马頔在豆瓣组织起一个名叫“麻油叶”的民间音乐厂牌，名字起于“马由页”的谐音 。2013年，与摩登天空正式签约。2014年，推出首张个人音乐专辑《孤岛》。2015年，举办“孤岛”全国巡回演唱会之南巡篇”。2016年，推出个人原创单曲《皆非》。2017年3月21日，推出与文雀乐队合唱的歌曲《大雁》;同年4月9日，获得“第17届音乐风云榜年度盛典”年度最佳民谣歌手及乐队奖。

宋冬野个人资料微博介绍

中 文 名：宋冬野

英 文 名：Donye.S

民 族：汉族

国家地区：内地

出生日期：1987-11-10

出 生 地：中国北京

星 座：天蝎座

职 业：歌手,其他

经纪公司：摩登天空

微 博：宋冬野的新浪微博

代 表 作：《董小姐》《莉莉安》《斑马，斑马》《安和桥》

宋冬野，1987年11月10日出生于中国北京，中国民谣歌手，音乐创作人。

2009年，在豆瓣以独立音乐人的面貌，推出歌曲《抓住那个胖子》、《年年》、《嘿，裤衩儿》等歌曲。2011年，宋冬野推出歌曲《安和桥》、《就在不远的2013》。

2012年签约摩登天空， 单曲《董小姐》收录在2012年12月发行的《摩登天空7》中。2013年8月发行专辑《安和桥北》。2013年12月4日凭借专辑《安和桥北》荣获首届鲁迅文化奖年度音乐奖 。2014年8月15日，宋冬野推出第一支官方MV《斑马，斑马》。2018年6月23日，凭借《郭源潮》获得第29届台湾金曲奖最佳作词人奖。

尧十三个人资料微博介绍

中文名：唐尧

出 生：1986-08-25

国 籍：中国

星 座：处女座

别 名：唐尧、十三哥

尧十三，原名唐尧，1986年8月25日出生于贵州省毕节市织金县，中国内地男歌手，毕业于武汉大学医学院临床专业。 2011年，加入麻油叶民间民谣组织 ;同年，推出个人原创单曲《瞎子》 。2012年，为电影《浮城谜事》弹奏吉他曲《我想弹琴给你听》 。2013年，正式签约摩登天空 。 2014年，为电影《推拿》献唱片尾曲《他妈的》 。2015年，推出个人原创单曲《北方女王》 ;同年，推出首张个人音乐专辑《飞船，宇航员》 。(相关阅读：麻油叶毁了尧十三真的吗)

花粥个人资料微博介绍(不过后来退出麻油叶了)

中文名：花粥

国籍：中国

民族：汉

星座：巨蟹座

出生地：新疆乌鲁木齐

职业：歌手

年龄：25岁

代表作品：老中医、二十岁的某一天

出生日期：1993年7月21日

职业：歌手

毕业院校：中南林业科技大学

花粥，1993年7月21日出生在新疆乌鲁木齐，中国内地民谣女歌手、独立音乐人。

2015年3月31日，发行个人首张专辑《乍见之欢》，并在合肥、南京等25个城市举办专辑首发巡回演出，凭借该专辑入围第五届阿比鹿音乐奖年度专辑、年度单曲及年度音乐人三项大奖;10月29日，发布青春爱情电影《既然青春留不住》主题曲《还好有你》的个人演唱版MV。

陈粒个人资料微博介绍

中 文 名：陈粒

民 族：汉族

国家地区：内地

出生日期：1990-7-26

出 生 地：贵州省贵阳市

血 型：A型

星 座：狮子座

毕业院校：上海对外经贸大学

职 业：歌手

微 博：陈粒的新浪微博

代 表 作：《奇妙能力歌》《七楼》《历历万乡》《不灭》《幻期颐》

陈粒，又名粒粒，1990年7月26日出生于贵州省贵阳市，毕业于上海对外经贸大学，中国内地民谣女歌手、独立音乐人、唱作人，前空想家乐队主唱。代表作有：《奇妙能力歌》、《如也》、《远辰》、《幻期颐》、《历历万乡》《小梦大半》等。2016年9月27 日，获得 “亚洲新歌榜”年度最佳新锐音乐人奖。