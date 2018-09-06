宋祖儿黑天鹅是怎么回事 宋祖儿军训照高清图片一览

今日，宋祖儿黑天鹅这个梗忽然在网上流传起来，那么宋祖儿黑天鹅是怎么回事？宋祖儿军训照是什么样的？一起来看看！

今日，宋祖儿晒出一组照片，看照片背景应该还没有军训，那么宋祖儿晒军训照怎么回事?宋祖儿晒军训照是什么样子?下面来看看。

宋祖儿晒军训照怎么回事5日，宋祖儿晒出了一组自拍，幽默地自嘲道：“鹅鹅鹅去美黑了!”照片中的祖儿身穿迷彩服，时而比V时而嘟嘴，搭配上萌系涂鸦贴纸，可爱满分[憧憬]不知道和祖儿一起军训是一种怎样的体验。

宋祖儿是童星出身，她从小在学校就是文艺骨干，担任过班干部、领操员、广播员，学校的各种活动她的积极性都特别高，一方面看出了她的自信，另一方面也磨练出了她大胆的台风。而且难得的是祖儿长大了也没有长残，素有小张柏芝之称。

不过不知道宋祖儿中间经历了什么，1998年5月出生的她竟然20岁才上大学，要知道今年一起上中戏成为大学生的易烊千玺是2000年11月出生的，相差了整整两岁半，吴磊是1999年12月出生，也比宋祖儿小一岁半。

宋祖儿晒军训照是什么样子又到了九月开学季，大学生自然要开始进入艰苦的军训生活了。今年参加了高考的童星尤其多，有易烊千玺、吴磊、李兰迪、胡先煦、宋祖儿，所以我们正在等待一波帅哥美男的军训照。

还属宋祖儿最自觉了，9月5日，她晒出了自拍若干张，并幽默地自嘲道：鹅鹅鹅去美黑了!

香港话喜欢把“祖儿”念成“祖鹅”，所以宋祖儿附上了一直黑天鹅的照片，别人都是去美白，她却幽默地称要去美黑了。

其实宋祖儿原名并不叫这个，而是孙碧涓，后来改名又叫孙凡清，“宋祖儿”至今还只是她的艺名。或许小伙伴可能会在想怎么直接把自己的姓都给改了呢?舟舟觉得这应该是父母的决定吧，毕竟她的年纪还这么小，不可能什么都由着她自己来。宋祖儿确实更朗朗上口一些，也能保护她的个人信息。

宋祖儿今年的艺考成绩是90.67分名列第三，位列第一的则是吴磊。宋祖儿文化课成绩454分，被北京电影学院录取。

估计北京电影学院的军训还没有开始，因为按照背景的沙发来看似乎还在家里。想要吐槽军训还化妆的小伙伴可以把话收回去了，宋祖儿可能只是在家里试个衣服。据悉，教官都不支持学生化妆军训，好像是因为对皮肤不好。

拍照从下往上对于别人来说是自黑，因为会显脸大，但是到了宋祖儿这边，怎么还是这么清纯可爱，让人赏心悦目呢，这才是真正的360度无死角啊!宋祖儿或抿嘴楚楚可怜，或嘟着樱桃小嘴卖萌，真是太好看啦!

希望这次军训做好防晒工作，千万不要被美黑了呀!

早前有小伙伴晒出了新生集体照，站在最左边穿黑色衣服的是三石弟弟，而宋祖儿则蹲在地上，右边数过来第二个，看来他们融入同学们中间的速度还挺快的。