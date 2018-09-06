陈粒退出麻油叶是因为什么 陈粒微博背景是什么

对于民谣歌手陈粒相信很多人都认识，甚至听过她演唱的歌曲，据悉，陈粒是麻油叶组织成员。很多网友好奇陈粒退出麻油叶是因为什么。那么陈粒为什么退出麻油叶?陈粒是谁个人资料介绍。下面来看看。

陈粒为什么退出麻油叶

陈粒为什么退出麻油叶，其实这都是网上的谣传，其实她还没有退出的啦，她还是依然在唱着，并且她也很感激麻油叶，算是自己的伯乐吧，看中了自己，所以现在自己能够成名，有很大的缘故也是有这个原因的啦，之前说到祝星的时候，很多人会说是不正经的歌，但是陈粒否认了。

采访中陈粒说以前就听过麻油叶的歌。说自己非常欣赏尧十三，他是那种可以大俗也可以大雅、性情非常好的人。第一次接触马頔的时候是他在上海开专场，他突然发私信跟我说“你歌挺好听的，我在上海的专场你来当嘉宾吧”。

那时候陈粒微博粉丝才五六千，他可能是听到自己的《历历万乡》觉得好。所以是第一个承认她、肯定她、愿意用自己的影响力来帮她的人，陈粒说尧十三是自己的伯乐，要感恩。

陈粒是谁个人资料微博介绍

陈粒，又名粒粒，1990年7月26日出生于贵州省贵阳市，毕业于上海对外经贸大学，中国内地民谣女歌手、独立音乐人、唱作人，前空想家乐队主唱。代表作有：《奇妙能力歌》、《如也》、《远辰》、《幻期颐》、《历历万乡》《小梦大半》等。2016年9月27 日，获得 “亚洲新歌榜”年度最佳新锐音乐人奖。

中 文 名：陈粒

曾 用 名：粒粒

民 族：汉族

国家地区：内地

出生日期：1990-7-26

出 生 地：贵州省贵阳市

血 型：A型

星 座：狮子座

毕业院校：上海对外经贸大学

职 业：歌手

微 博：陈粒的新浪微博

代 表 作：《奇妙能力歌》《七楼》《历历万乡》《不灭》《幻期颐》

陈粒的走红史

2014年始，一个叫陈粒的名字不断在各大音乐网站冒出。只是在网上上传二十多首简陋歌曲demo，第一次办个人专场，所有场次全部售罄。第一次出个人专辑，在唱片已死的今天三千张专辑一上线便被抢购一空。在即将进行的首专巡演中,预售票出票两小时就售罄。

最新作品上线云音乐平台24小时后，达到了百万级的试听量。一个单枪匹马的自称一百八十线的野歌手陈粒又一次刷新了中国独立音乐圈的传奇。

记者她你一直说自己是一百八十线野歌手，可能现在加入麻油叶是一百四十六线了，你是如何看待自己是不是“红”了这件事?陈粒说：“我觉得红不红都是大家在判断，我没有定一个标准。每个人的标准不一样，所以每天发生什么事情都有人说“你红了怎么怎么样”，我不知道自己什么时候才算红。只不过我涨粉很快。”