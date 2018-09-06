逆水寒伏羲通宝如何获取 逆水寒伏羲通宝获取攻略分享

今日，《逆水寒》将开启开启基于区块链技术的伏羲通宝玩法，那么逆水寒伏羲通宝如何获取？今天91小编就给大家带来了逆水寒伏羲通宝获取攻略分享，一起来看看吧！

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开始采掘：开始大宋矿工生涯

伏羲通宝藏于九州地脉深处，须持有大宋逆水寒的采矿许可证，开设专属的地下矿洞，方可进行地下矿脉的开掘。且由于伏羲通宝埋藏至深，一般需要雇佣和派遣专业的采矿能人(矿工)，前往深层矿脉探寻采掘。每次派遣矿工携带的补给最多可出遣48小时，48小时内如果不召回矿工，他也将自动返回。

开启伏羲通宝挖矿的条件

1.角色等级≥60级(不需要学习生活技能采矿);

2.拥有自己的庄园;

3.完成庄园系列的前置任务-【庄园】订单任务。

满足条件后，即可在庄园管家处接到引导任务-【庄园】家有矿场。

与管家对话接取任务：近些时日，庄园市场中出现了一批兑换地下矿原石的资源订单，管家建议你去申办一张采矿许可证，以在庄园中开设一个地下矿场，以满足资源订单之需。

第一步：庄园矿场达到3级以上。

开设矿场，需要将庄园的矿场建筑升到3级以上。

第二步：前往汴京找矿业司办理采矿许可证。

矿场等级达到3级的要求后，即可带着管家为你准备的申办文书，前往汴京找矿业司办理采矿许可证。

第三步：向石广元了解伏羲通宝。

交谈中，矿业司提到了最近的伏羲通宝热潮，向矿业司打听下什么是伏羲通宝，在此可以了解一些伏羲通宝的由来和大体情况。

第四步：签字确认办理采矿许可证(绑定区块链账号地址)。

一番介绍后，矿业司签发了你的采矿许可证，需要你签字确认。签字成功后，即可获得一张采矿许可证，同时获得一个绑定的矿权编号(即区块链账号地址)。

注意，每个游戏账号只能绑定一个区块链地址，该地址即代表你在逆水寒区块链上的账号，可用于在逆水寒区块浏览器上查证你的挖矿权益和交易记录。

第五步：回到庄园，进入地下矿场。

回到庄园，与管家、产业管事进行交谈，确认一些矿场的筹备事宜后，即可通过矿场建筑进入到地下矿场中了(进入方式：在矿场建筑中央，按F键即可进入矿洞)。

第六步：向矿业总管了解地下矿场和挖矿之事。

在地下矿洞中找到矿业总管，与之交谈可以了解一些关于矿场和派遣矿工挖矿的问题。

第七步：尝试派遣矿工开始挖矿。

初步了解之后，即可开始尝试派遣你的矿工进行挖矿了。操作方式：在游戏界面右上角，点击下图图标即可打开挖矿界面，进行矿工的派遣和召回。同时，你可以在该界面查看您的挖矿收益、总的伏羲通宝数量、采矿许可证，以及后续的伏羲通宝交易和区块浏览功能。

注意：采矿过程为完全自动，玩家只需要派遣或召回矿工即可，不需要亲身挖矿。且挖矿过程中不会增加玩家电脑的运算负荷，简单地说就是和正常玩游戏没有区别。

第八步：了解并尝试提升采掘能力。

进一步向矿业总管了解挖掘伏羲通宝的注意事项，以及学习如何提升采掘能力(提升算力)。

注意，提升采掘能力可以提高你的挖矿效率。江湖上每天都有众多的挖矿者在同时与您竞争有限的伏羲通宝。更高的采掘能力，意味着在同一时段内，您有更高的竞争力，可以获得相对更多数量的伏羲通宝。

操作方式：点击挖矿界面里的【提升】按钮，可以查看有哪些任务可以提升你的挖矿能力，并尝试完成这些任务来获得采掘能力的提升。

至此，伏羲通宝挖掘的引导流程已基本完成，后续可以通过打开界面右上角的按钮，打开挖矿详情界面进行挖矿和伏羲通宝管理，或者可以在矿洞中找矿业总管进行操作。

如何获得更多的伏羲通宝

你的采掘能力影响你的矿工挖掘伏羲通宝的效率。采掘能力越高，可以雇佣的矿工数量越多，在同一时段内您的矿工所采掘的伏羲通宝数量会相对越多。采掘时间越长，累积可获得伏羲通宝越多。

每天的50000枚伏羲通宝，将在每天的24小时内，根据每天的各时段的历史在线情况，按时段进行自动分配。

而在单个时段内，您所能获得的伏羲通宝=当前时段可被采掘的数量*您的采掘力/所有进行挖矿玩家的采掘力总和。

提升挖矿能力

采掘力分为两种，基础采掘力和作为加成的羲皇指引力。获得采矿许证证时，你即可拥有30点永久的基础采掘力，基础采掘力可以持续生效。后续您还可以通过在江湖中的各种事件和活动中，获得加成的羲皇指引力，提高你的矿工挖掘伏羲通宝的能力。羲皇指引力具有一定的时效性，超过期限后将不再生效。

当前在游戏中，可以通过每日登录、完成日课点、提升庄园等级、帮助自己的帮会进入甲、乙级联赛等来获得基础采掘力或羲皇指引力的提升。