麻油叶毁了尧十三是什么情况 尧十三有什么背景

很多小伙伴都知道麻油叶尧十三原名唐尧，是一个民谣歌手，代表作有《北方女王》、《瞎子》。最近，麻油叶毁了尧十三引起了大家的议论。那么麻油叶毁了尧十三是真的吗?尧十三是谁个人资料介绍。下面来看看。

麻油叶毁了尧十三真的吗

这是尧十三身上挥之不去的标签，也正因为这些特质，使得尧十三一下子从“麻油叶”。这个如今火得一塌糊涂的民间组织中脱颖而出，成为一个特殊的存在，且永远不会被黑，不大不小的民谣圈里一句。麻油叶里，只有尧十三的歌好听”，也因此流传了好久。如果说，宋冬野的全部心事都飘散在安河桥上空，马頔化不开的忧伤最终凝结成一座孤岛。尧十三呢?他说：“每个孩子从小都有一个遥不可及又浪漫灿烂的梦想，而尧十三就是想当宇航员。”他不同于宋胖子和马頔最终找到了一个尚可栖息的落脚点尧十三仍然选择开动飞船，在他的宇宙里做一个永远停不下来的宇航员。

谈起尧十三，我一定要把时间往回拨两年，那时的2013年，唯一火了的只有宋冬野，满大街循环着董小姐，每个女同学都在琢磨着自己到底有没有故事，以及鼓楼上会不会也有人递过来一支兰州。

而那年的武汉，我记得太清楚了，彼时马頔还没多少人听，我和好友循环着《南山南》、《海咪咪小姐》以及尧十三那首黄暴的《咬之歌》，一起分享着彼此的秘密。同样也是冬天，一个温暖的下午，挤在小酒吧里的全是大学生，跟着马頔和尧十三全场合唱。那一刻，我恍惚间也曾以为会是永远。

不同于马頔，土生土长的北京小伙儿。尧十三出生在贵州毕节地区，学过二胡，吉他也弹了许久。最后去了武汉大学念医学。他在武汉生活了六年，倘若没有对这个城市真的产生感情，又怎么写出“我会用一千个夜晚，陪伴湖北的江。”

我猜，十三一定也在武汉某个燥热的夏天里，走上过长江大桥，从一头走到另一头，或许还牵着姑娘的手，哼着小曲儿，许诺明天就教姑娘弹吉他。长江大桥每天都会走过无数人，每个人的背后都藏着秘密与故事。寡言羞涩的十三和他的姑娘的故事或许从来就没发生过，或许在那一晚后就被永远埋葬在了江底.

一晃两年就转瞬而过，马頔和宋冬野也早已登上头条，他们都火了。而唯有尧十三，在麻油叶这个爱耍贫嘴总透着一点流氓气息的民间组织里不温不火，即使一直在巡演，身影出现在各大舞台。

十三似乎总缺了一张打上他自己烙印的专辑。今年十月他终于发行了自己的第一张唱片《飞船，宇航员》,它似乎来得太迟了点,却又像一个真正的起点.

所有的歌经过了重新编曲、录制后，洗去了Demo时代的粗粝，多了一分柔和与复杂。这张处子作不同时下典型的民谣专辑，充满了一切未知数与无法定义。同时又保留了民谣该有的特色，悦耳又走心。尧十三的民谣从来没有过一丝真正的喜悦，永远都是一副惨兮兮的模样，低沉的嗓音，戚戚地唱出那些直白苦情的句子。正如十二月里凄冷的寒风呼啸过耳边。

尧十三是谁个人资料介绍

中文名：尧十三

别名：唐尧、十三哥

国籍：中国

民族：汉族

星座：处女座

出生日期：1986年8月25日

职业：歌手

代表作品：北方女王、他妈的、瞎子

尧十三，原名唐尧，1986年8月25日出生于贵州省毕节市织金县，中国内地男歌手，毕业于武汉大学医学院临床专业。

2011年，加入麻油叶民间民谣组织;同年，推出个人原创单曲《瞎子》。2012年，为电影《浮城谜事》弹奏吉他曲《我想弹琴给你听》。2013年，正式签约摩登天空 。 2014年，为电影《推拿》献唱片尾曲《他妈的》 。2015年，推出个人原创单曲《北方女王》 ;同年，推出首张个人音乐专辑《飞船，宇航员》 。