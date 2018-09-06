《逆水寒》神相3V3怎么打 《逆水寒》神相3V3打法攻略一览

《逆水寒》神相作为远程输出职业，那么《逆水寒》神相3V3怎么打？今天91小编就给大家带来了《逆水寒》神相3V3打法攻略一览，一起来看看吧！

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初识论武

首先我们要了解论武的所有规则，才能战无不胜。

胜负判定：

双方队伍，只要一方的三名玩家全部阵亡，即代表失败，另一方则获得胜利。

如果论武时间结束，双方依旧没有决出胜负，则输出最高的一方获得胜利。

论武地图：

目前一共有三张地图供自在同门比试，分别是梦岛之战、比武擂台、华山之巅三张地图。

我个人不是很喜欢华山之巅这张地图。因为地图中间开阔地区过小，不适合走位。

其次在残局1V1中，此地图的过道处一直跟对方绕圈圈，跟对手僵持相当长的时间，一般都会等到时间耗尽才分出胜负。

论武平衡：

是公平竞技，可以吃论武专用血药，BUFF药无效，但可以使用战队技能来获得BUFF。

人物角色各项属性数值会与论武场外属性不同，但是论武场内的双方玩家属性是基本差不多的。

论武场内，防御属性和血量会大幅度提高，人物角色所有技能统一为六级!

论武段位(军阶)：

初出茅庐、武林新秀、百步穿杨、名震江湖、一代宗师、武林神话、独孤求败。

战斗设置

为什么要提起战斗设置呢?

因为你不改好战斗设置，那你就基本输了一半。

自在视角，这个看自己习惯吧，反正自在视角有很大的好处，后面高端技巧会说。

自由无锁定，这个必选!不然你的阳关三叠打不中人。其次是，技能可以预判着释放。

远距离视角，视角越远，你能观察到的敌人就越多，战局就越明了。

瞄准线，我建议勾选，因为万一队友或敌人在你视野外，你可以通过瞄准线知道队友或敌人的位置。

屏幕外友方图标，选择永远开启，道理同上。

但是自由无锁定也有不好的地方，就是对玩家对鼠标(指向敌人位置)的精准度有所要求。

技能基础篇

神相在论武的职责定位有两个：输出、跟进队友集火目标 控制、帮助队友拆火反打

首先先从技能开始说起：

武器技能

阳关三叠、平沙落雁、百鸟朝凤、高山流水、急曲(备选羽碎、旋风燕舞)。

职业技能

凌波微步、关山月、碧涧流泉、斗转星移、寒冰护体(备选飞羽空蝉、广陵散)。

琴动五音

凤凰展翅、潇湘水云、洞庭秋思。

技能搭配

技能不是固定死的，需要玩家对双方阵容的理解进行技能搭配上的调整，具体在后面会详细解读。

按照个人打法来说，主要围绕着火系和冰系。

攒火音符——平沙落雁、百鸟朝凤 这两个技能全部释放之后会获得四个火音符。

攒冰音符——高山流水、潇湘水云 是需要把百鸟朝凤换成羽碎 配合高山流水、碧涧流泉获得三个冰音符。

攒风音符——关山月、斗转星移、急曲 三个技能可以打出三个风音符。

真气逆流——要打出回蓝效果，就要看当时的战况如何了，如果琴意(蓝量MP)不足，那就需要打出不足三个相同的音符。

可能很多玩家都习惯了神相PVE刷本简直就没有蓝条的存在，无限蓝量一样。但是在论武中，30%的爆肝局对决是需要用被动来回复琴意(蓝量MP)的。

技能详解

阳关三叠，回复琴意(蓝量MP)。

平沙落雁，减疗40%，持续5秒。

百鸟朝凤，每释放一次该技能，就会攒1次火音符，一共3次。

高山流水，冰冻直线上的敌人1秒。

急曲，快速打出4次伤害，招式最后一击造成高额伤害，可对处于浮空的敌人进行浮空追击。

羽碎，弹射出一段音波，可在敌人之间弹射3次。

旋风燕舞，将范围内的敌人聚拢，并减速50%，持续5秒。

凌波微步，解除控制效果、位移12丈距离

关山月，释法后延迟0.5秒后，对半径5丈内的敌人造成浮空效果

碧涧流泉，第一段快速弹奏音波攻击前方敌人，命中敌人有30%几率造成3秒封脉效果，并提升自身20%移动速度。

第二段后跳并向前方散射出5束扇形音波，命中后造成伤害并减速40%，持续2秒。

斗转星移，制造一个分身，同时脱离战斗和移除所有负面效果，隐身持续0.5秒。

寒冰护体，可解除控制效果，被一道寒冰笼罩，在4秒内不会受到任何伤害，但是在这期间无法移动、攻击。

飞羽空蝉，释放技能会获得一个火音符、一个冰音符。

第一段对自身周围5丈内的敌人造成伤害，持续6秒。

第二段对目标造成多段伤害。

广陵散，释放技能会获得一个火音符、一个冰音符、一个风音符。

提升自己合周围队友的元素伤害和抗性忽视。

技能连招

高山流水+平沙落雁+凤凰展翅/潇湘水云+关山月+急曲+阳关三叠(打出第三段鸣凤效果)/碧涧流泉。

这套连招是神相在论武中最高的一套伤害爆发了，如果急曲和碧涧流泉都能全部命中，那么敌人的血量基本见底了。在关山月之前释放凤凰展翅或者潇湘水云在敌人被击飞的位置的脚底下。那么当打完急曲的时候，就可以触发最后一下的控制效果，凤凰展翅-击飞，潇湘水云-冰冻。

当然这是理想情况下的连招，考虑敌人是有解控技能的，我们也需要分段式来打出连招。

高山流水+平沙落雁打完这两个技能小combo，看对方是否交解控技能再决定使不使用关山月。

关山月+急曲这套小combo需要在对方解控技能进入CD(冷却)的情况下打出，那么全部命中敌人后，伤害会非常可观。

断招技巧

急曲这技能施法时，是不能移动和使用其他技能的，但是我们可以通过空格来断招。

但是断招是有30S的CD冷却时间，然而急曲的CD只有18S左右，所以断招的30S的CD是很难发挥更多技能操控上的细节。

因此，我们可以利用燕回风Shift来取消技能硬直后摇，并且可以闪避敌人的技能。

因为在神相技能的时候基本都是站桩，因此要配合燕回风Shift来躲避敌人技能和取消技能硬直后摇。