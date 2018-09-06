具荷拉方自杀是不是真的 具荷拉方否认自杀是什么原因

很多网友都知道韩国娱乐圈也是竞争很激烈的，每年会有很多的新团体出现。最近韩国媒体报道，组合成员具荷拉自杀未遂，随后经济公司辟谣表示只是小的疾病。很多网友对此十分好奇，那么具荷拉方自杀是不是真的呢？具荷拉方否认自杀怎么回事呢？

最近，韩国娱乐圈又爆出一件事情，女子团体组合成员具荷拉爆出自杀未遂，虽然后面具荷拉经济公司表示只是简单的肠胃炎，但是还是有很多的小道消息表示。其实不是这样的，就是因为自杀，反观这几年的韩国娱乐圈，真的是竞争很激烈的，很多的人都相当明星，但是最后成为明星的又有多少呢?前几年以为女演员不幸去世，后来还留下了很多的遗书。

KARA 出身具荷拉今日惊现吃药自杀传闻。随后所属社便做出澄清，指具荷拉并不是自杀而被送入医院，而是因为之前就有的睡眠障碍和消化不良的症状，为了确认状态才去的医院。目前正在留院接受详细检查，具体检查情况要到明天为止才能确认。不管怎么样希望姐姐好好的，早日恢复健康。

发放有关具荷拉服药过量而被送入院，并怀疑她企图自杀的消息，但她所属的事务所随后作出澄清，指具荷拉并非企图自杀，而是因为严重失眠而到医院接受治疗，又指坊间流传的小道消息并非真实。

具荷拉方否认自杀说了什么

具荷拉公司表示，只是因为消化问题，只是简单的肠胃不适。不过作为粉丝来说，还是希望具荷拉能够好好的活着，保持乐观的心态在娱乐圈闯荡。虽然娱乐圈很多的竞争，压力也是很大的，但是还是希望欧尼振作起来，既然选择了这条路，就好好的走下去。公司之间会有竞争，但是看到那么多的前辈依旧在打拼，还是要努力生活。

事务所又强调具荷拉的健康没有问题，指她之前一直因失眠及消化不良，到医院接受治疗，但服用相关药物后却感到异常，故今午再到医院求诊。目前正留院接受详细的检查，预定两日内出院。

韩国艺人具荷拉在香港拍摄自己的新作品，在工作之余还非常热情的和前来支持自己的粉丝们合影，这样亲民接地气的具荷拉收获了很多的好感，然而，9月5日，突然有媒体爆料称具荷拉服药过量而被送入院，并怀疑她企图自杀。

她所属的事务所随后作出澄清，指具荷拉并非企图自杀，而是因为严重失眠而到医院接受治疗，又指坊间流传的小道消息并非真实。事务所又强调具荷拉的健康没有问题，指她之前一直因失眠及消化不良，到医院接受治疗，但服用相关药物后却感到异常，故今午再到医院求诊。

具荷拉个人资料

具荷拉(Koo Ha Ra)，1991年1月13日出生于韩国光州广域市，韩国女歌手、演员、模特、主持人，前女子演唱组合KARA成员。

在2008年的韩国DSP公司选拔活动中，具荷拉被公司提拔，加入演唱组合KARA而踏入演艺圈。2009年参加韩国KBS新综艺节目《青春不败》担任嘉宾，凭借该节目获得2010年KBS演艺大赏MC女子组最佳新人赏。2011年参演电视剧《城市猎人》，凭借该剧获得2011年韩国SBS演技大赏新星赏。2014年11月在综艺节目《Roommate》中担任嘉宾;同年12月出演个人真人秀节目《HARA ON&OFF：THE GOSSIP》于12月29日首播。2015年7月14日发行首张个人专辑《ALOHARA(Can You Feel It?) 》

2016年1月与韩国DSP公司的经纪合约结束而离开公司，签约KEYEAST经纪公司，以多栖艺人身份在演艺圈发展。具荷拉出生于韩国光州广域市，在正式出道前担任过网络购物商城的模特，2005年参加韩国SM娱乐有限公司举办的青年表演竞赛落选。2007年参加JYP Entertainment公司举办的选秀节目选拔未受评审青睐。2008年参加韩国DSP公司参加选拔赛，受到公司提拔，加入演唱组合KARA，队内职务为副主唱、舞蹈担当，开始演艺生涯。