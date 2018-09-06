《逆水寒》铁衣属性技能怎么样 《逆水寒》铁衣属性技能及输出手法一览

《逆水寒》中的铁衣一般是作为副本中的T来承担伤害，那么《逆水寒》铁衣属性技能怎么样？今天91小编就给大家带来了《逆水寒》铁衣属性技能及输出手法一览，一起来看看吧！

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属性选择

我们将输出向属性分为三个大块分别是：

基础=命中。

攻击=力量、大小攻、元素、最终伤害。

增幅=会心、会心伤害。

基础=命中：为什么说这个属性是最基础的，如果你命中不够，那么你再高的伤害打出失手，都是DPS的重大损失。

目前版本的命中要求不是很高也不需要刻意去堆。

295~310左右足以(有条件的同学还是堆到300+)。

获取方式：手镯基础命中、项链基础命中、身法、帮派技能、宝石。

攻击类：我们这里分为3个词条来进行详细的分析。

大小攻/力量

大小攻的高低直接决定了你输出的高低，这是最重要的属性。当然达到了一定的数值以后，性价比会降低对平民玩家来说收益较低。

我们可以这么理解这个属性，当你上限不足时，你的DPS是会限制很严重。当你上限高了的时候，如果最小攻不够你的浮动就会很大，对于秒伤提升并不明显。

获取方式：武器、手镯、戒子、项链、宝石。

元素伤害

每个职业的技能都带最少两种元素伤害。(好像也只有神像3个)这个属性的收益也非常不错~平均到每个人身上的话，也只有两条到三条的元素伤害会有用。

当然因为目前比较难堆，可以把元素伤害和最终伤害理解成最小攻击在数值差不多的情况下是几乎等同于大小攻的收益。

而且根据个人的理解，个人认为BOSS也是有元素抗的。当然也是一条非常不错的属性，对DPS提升也有比较明显的提高。(因为没有经过详细的数据测试，不敢妄下定论)。

获取方式：武器、手镯、戒子、项链。

最终伤害

最终伤害这个词条的数值都不大，可能大部分自在同门会比较嫌弃这个属性，其实不然，最终伤害的效果是直接加在你最后打在目标身上的伤害，那么比较适合高频率输出的职业(铁衣也还行)。

最主要的是可以和元素伤害一样理解成为最小攻击，直接加成，在全民追求三攻四攻的时代，和考虑到后续提升，错词条属性的装备容易提升。最终伤害在实战中的表现也不错。。

攻击类的收益我们可以按照优先级来排名大小攻/力量~最终伤害~全元素攻击(测试数据有限，只能分个优先级啦)。

获取方式：武器、手镯、戒子、项链。

会心

增幅类：会心、会心伤害。

逆水寒的默认会心是40，可能有些人觉得会心的获取方式又少，又难。在首饰上选择带会心属性会浪费词条，前期很多人去选择大小攻的词条。

其实不然，会心的收益实在是太大了。在面对高昂的三攻四攻首饰面前，选择会心会让你有平民超越土豪的姿态，打出非一般的输出(过于激动)具体有多大的提升，这里就不进行详细解释反正很大就是了!

获取方式：武器、手镯、戒子、项链、宝石、护腕精琢、帮派技能。

堆会心吧!

会心伤害

会心伤害的这个属性主要出现在手镯和宝石上面，那么这个属性的收益是完全挂钩你的会心的，你的会心越高，会心伤害的收益越高。

之所以把会心和会心伤害放到增幅类里面来，是这两个属性需要在你有一定面板攻击的情况下，收益才会越来越大特别是会心伤害。

获取方式：手镯、宝石。

技能选择

这里不进行基础技能的赘述，没有太多意义，直接说技能的选择和手法问题。

武器：劈云，无影，旋风腿，炼火(前4必带)开山/游龙盘打(新手可以选择游龙，在实战中表现很优秀)。

职业：一以惯之、怒为不动、力劈、碎空(前4必带)横扫/解控/金刚/擒龙(反正随意了，我一般带解控或者横扫实在没技能带)。

这里的技能来阐述下个人的观点和实战经验。

首先，技能的选择可能会有人有不同的意见和观点，在经过大量的实战累计之后。

炼火拳在最近几次的更新的得到的加强，使我让他加入了这个输出循环，并且作为很重要的输出手段来使用。

输出手法

首先请在PVE环境中把各位的战斗模式调成智能模式(按其他技能普攻会自动释放补充技能空档)。

这里分为两种输出手法，核心理念：保持怒气的获取和使用使自己的技能效果和伤害达到高效来提升DPS。

新手输出手法

起手：怒威不动，旋风腿，无影，一以，劈云(划重点这里一定要等1段劈云，后面不需要按)，寸，炼火，旋风，无影，炼火。

循环以及优先级：高怒一以惯之，无影拳，有怒碎空，有怒炼火拳，旋风腿，无怒炼火，劈云。

在尝试这个输出的循环下。能够比较好的进行稳定的输出和怒气平衡。

在实战中，需要爆发的时候，是蓄怒打一以，暂时不打炼火，通过怒威来打碎空和炼火。并且利用好游龙盘和力劈来进行走位和补充伤害，可以让你更加飘逸和灵性(你的队友会慢慢爱上你的)。

进阶输出手法

起手：怒威不动，旋风腿，无影，一以，劈云(划重点这里一定要等1段劈云，后面不需要按)，寸，开山(断招!)，旋风，无影，炼火，寸。

循环以及优先级：高怒一以惯之，无影拳，有怒开山，有怒炼火，旋风腿，劈云。

这里的输出循环和新手的区别就是加入了开山拳的应用，开山的伤害和爆发确实很高，但是需要注意的是，开山拳的前摇和僵持很高。注意实战走位。

再有一点就是加入了开山，怒气的消耗会变大，放弃高怒消耗的碎空。

需要你来控制好自己的怒气和输出节奏。减少炼火拳的使用频率(总不会比普攻低的)。