尧十三北方女王的故事在哪找 尧十三北方女王的故事有什么含义

很多小伙伴对于尧十三的北方女王这首歌相信很多人都听过，北方女王唱尽了尧十三对爱情所有的柔情与悲喜。很多小伙伴好奇尧十三北方女王的故事有什么含义。那么尧十三北方女王的故事讲了什么?尧十三北方女王歌词含义。下面来看看。

尧十三北方女王的故事

尧十三是一个把雨霖铃改编成了贵州方言的潇洒“盲客”，他用不拘一格的音乐，自成一派、契合大众审美的同时，又撩拨着大众的万千思维。尧十三是一个带着浓厚人文气质的年轻音乐人，他低调的做派让喜欢他的人只能从他的音乐中去了解他。他以天才般孤独而敏感的触觉让作品游离在诗意与痞性之间。

网上流传的关于《北方女王》的故事：

《北方女王》描述的其实是一个发生在尧十三身上平淡而真挚的故事。大学毕业将至，男女同学因为即将展开的新生活，面临种种问题与矛盾，在湖北江头矗立彷徨;此时，男生鼓励女生一起度过难关，两人维持着微妙的情感;后来，“女王”终于鼓起勇气，大跨步地迈入未来的生活，大家惜惜作别那校园的美好，渐行渐远。于是歌词里面就只剩下想象和期盼，用十三自己的话来说，“这一首歌可以像一个酒瓶一样把自己的情绪全部装起来，偶尔拿出来喝一口，味道还是一样的。”

一首《北方女王》，唱尽尧十三对爱情所有的柔情与悲喜。这首情歌最过人之处在于它也成为所有人的回忆。我们每个人心中都有一位北方女王，而她存在的意义在于让我们铭记曾经最柔软的时光——在那些最低落最脆弱的时候，你都不敢相信还有人可以陪伴身旁。可是，回忆中的全部都在这儿了，过去和未来可能有的一切也全在这儿了。

尧十三用一首歌的创作时间，开始和结束他迄今为止最长的一段爱情，从湖北长江边的淤泥到想象中的四川泸沽湖，从武汉乐器店里她弹的钢琴到十三写给她唱的歌，这一切看起来美好得就像他们会永远在一起一样。过去的爱人啊，能做的也只是喝一杯酒，唱一首歌。尧十三说：“不知道她有没有可能会再听到这首歌。一定有来生。”十三啊，那些来不及说的话都咽回去吧，那些无法忘却的伤感都随一杯酒喝下去吧。

正如记忆需要时间的发酵才能变得深刻，这首《北方女王》经历了非常漫长而艰辛的创作过程。作为专辑的先行单曲，正式发布的录音室版本和之前网络上的版本有所不同，新编的钢琴和曼陀铃碎拨的声音将那些细密的心思全部融入其中。

而对于曲末的一声惊雷，尧十三是这样说的：“我做了错误的事情，一声雷能不能叫醒自己?可能不行。”尧十三，他永远低调的做派让喜欢他的人只能从他的音乐中去了解他。他以天才般孤独而敏感的触觉让作品游离在诗意与痞性之间，你所看到所听到的都只是他多样的表达状态中的一种。而尧十三的作品却永远真实得令人无法相信，他活生生地展现着我们不愿意去直面的孤独和荒唐，所以他戏谑，所以他嘲讽，所以他深刻。

如此说来，既然盛夏的暑气令人无法自持，就期待着尧十三即将发布的新专辑能带来宁静的力量，一定可以放下那些固执，重新开始。

尧十三北方女王歌词含义

《南方的女王》歌词的含义就是写男女间年龄差距，然后男子担忧的情景。

北方女王讲的是，流浪者在旅游中遇到了自己喜欢的一个女孩子，那个女王一样的女人吧他吃得死死的，流浪者很听女王的话、什么都依着她，告诉她要做她一辈子的奴役，在一起的日子里他们都很快乐，晚上的时候奴役每天都为自己的女王好了热水，铺床盖被也是家常便饭。但他们从没有同床歇息。快乐的时光总是短暂的。他们的梦想都注定是浪迹天涯，所以快乐的时光过后两人分开，各自流浪。多年以后，在一个慌张的夜晚流浪者看到自己往昔的女王独自喝醉在街头。流浪者很慌张的走过去，只是微笑一言不发。女王很醉无力的用那憔悴的目光望了一下流浪者，勉强的笑了一下说，你结婚了吗?流浪者不知道该说些什么，只是微笑有一种想哭的感觉，他在心里偷偷的想，我想你一定也不能结婚，岁月啊……那就这样吧。他搀扶着女王两人一路向北走去。

北方女王歌词完整版介绍

《北方女王》 是尧十三演唱的一首歌曲，由尧十三本人作曲作词，音乐风格为pop，是2015年10月20日所发行的专辑《飞船，宇航员》里的第一首歌曲，也是一首录音室专辑。

歌曲原唱：尧十三

填 词：尧十三

谱 曲：尧十三

编 曲：尧十三

音乐风格：Pop

歌曲语言：普通话

唱片公司：摩登天空

这里的秋天 开始变得寒冷 孤独了忙碌的人

总会有一些 善良的狗 心中藏着秘密

我在黑夜里 听见你的歌唱 是我没有听过的歌

我会用一千个夜晚 陪伴着湖北的江

你和我一样 都是说谎的人 拥抱城市的灰尘

请你轻轻地 摘下我的面具 亲吻这短暂时光

我会在每个 柔软的黄昏 喝一杯温柔的酒

管他是与非 管他忧和愁 只要你还在我的北方

这里的秋天 忽然下起雨 打湿了我的头发

我想我只能 给你说这些话 已经是我的全部

我会在每个柔软的黄昏 唱一首悲伤的歌

管他时光流逝 管他四季变换 只要有你在我的北方

后来在一个 慌张的夜晚 我找见了憔悴的人

我想你一定 也不能结婚 岁月啊 那就这样吧