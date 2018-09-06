怪物猎人世界恐暴龙大剑如何配装 恐暴龙大剑配装攻略一览

恐暴龙加入了怪物猎人世界中，恐暴龙的系列武器拥有出色的斩味以及攻击，和小编一起看看怪物猎人世界恐暴龙大剑怎么配装吧。

怪物猎人世界恐暴龙大剑配装攻略

大剑的负会心较高，有-30，对于喜欢肩撞真蓄力的猎人们，无法享受精神抖擞你们就比较难受了，喜欢平A真蓄的猎人你们就好用啦!

大剑的面板非常高，在喷气大剑更新之前，可算是最强物理大剑。大剑猎人在等待喷气大剑之前可以可以做一把玩玩。由于大剑的斩味消耗不多，一般建议匠3即够用到怪物换区了。建议客制1会心1孔或吸血。

以下是配装： 注意 所有弱点会心均以客制一次会心后计算，也就是要+10.

1、无要求配装

适用于没有弱特珠 超心珠 浑身珠的猎人，弱点会心有65，怪怒吼有68。剩余孔位可用考虑 破龙 达人 超心等。

2、有要求 集中 匠3配装

适用于需要集中的猎人，集中能有效缩短 肩撞真蓄的蓄力时间，但注意使用肩撞真蓄将耗费大量耐力，可能不能触发精神抖擞，不过只要动作慢一点，或者前两击不用肩撞的话，在真蓄力第二击砍下去之前，还是有望恢复满耐力的。弱点会心有75，超心只有一级。

3、有要求 无集中 匠3配装

适用于不需要集中的大剑猎人。弱点会心有65，超心有3级，可以考虑腰部换成惨爪腰，剩下孔插达人珠，这样放弃了2级攻击，提升了10-15点会心率，这里武器客制了一孔，没有客制孔的话，能达到看破3级，会心加10，客制孔多插一颗看破达成4级能加15会心，但注意攻4没有了会减少5会心。另外武器没有客制孔又想提升会心的，也可以将头部换成β，再少一级攻击，多了一级孔插看破珠。由于会心率提高，超心带来的受益比2级攻击高得多，能造成更多伤害。

4、带耳栓 无集中 力解 配装

适用于有高耳需求的猎人，这套配装利用的暴麟头加耳栓护石达成高耳，利用恐爆腰和死神脚达成匠3，弱点会心有55，力解后有65，没有超心加成。

5、带耳栓 无集中 高会心配装

这套利用暴麟头腰实现的高耳，这样能比上一套多一级插精神抖擞，虽然弱点会心也只有65，但比起上一套只有力之解放发动才能有65的会心，这套会心率发动更稳定一些，且还多了一级超心，但是少了2级攻击，不过对于大剑这种一击高伤害的武器来说，超心带来的受益比攻击2多的多。

6、匠5 力解配装

适用于需要匠5的猎人。弱点会心有65，力解后75。相比匠3配装，多了2级匠，但少了2级超心。

7、匠5 高会心配装

这套配装弱点会心有80，会心比较的高，可惜超心只能出1级了，不过也挺可观的了。注意这里的腰部可以更换为灭尽腰，那么攻击珠就只要1颗，但达人珠需要4颗，最终技能出的一样的。请各位根据自身珠子调整。

8、拔刀流

忘了发布拔刀流恐爆大剑，拔刀流还是很适合恐爆大剑的。

图中空着的那个2孔是插拔刀珠的!

拔刀流大剑不用考虑弱特，只需要填平会心，保证拔刀3级即可。

这套配装会心5%，可以少一级看破刚好填平，反正发动拔刀术时+100会心刚好满会心，所以武器不用克制孔位。没有那么多攻击珠的可以换成速纳珠。也可将脚部换成其他带2洞的，比如大角凤蝶脚部或灭尽腿，可以多插一级超心，不过多一级超心大概也就多了15点伤害左右。 套装还带了钝器技能，即使砍到绿斩，伤害也不会掉太多。

木桩实测拔刀会心 397

以上，便是恐暴龙大剑的配装。

恐爆大剑的物理面板相当优秀，就是负会心比较高，对于肩撞真蓄流的猎人比较不友好，喜欢平A真蓄的猎人们可以考虑一下，在喷气大剑更新之前，是非常优秀的一把大剑!