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文明大爆炸兵种怎么搭配 文明大爆炸兵种最强搭配方式分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-06 15:37:44| 编辑：NO

文明大爆炸是最近上线的热门手游之一，在这个游戏中兵种的搭配十分重要，下面小编就为大家带来了文明大爆炸兵种最强搭配方式，一起来看看吧！

文明大爆炸兵种怎么选择好?相信还有许多小伙伴并不是很清楚，接下来就和小编一起来了解一下吧!

最强兵种搭配攻略

进入游戏已经过去了半天，搭建木屋和采集石头这两项耗费体力的任务已经完成，顿时觉得一种饥饿感袭来，不想在吃野果了，根本填不饱肚子，此时我想到了一项技能“守株待兔”，不得不佩服古代人的聪明才智，现在想一想每天叫外卖是多么幸福，现在只能靠自己了。

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眼看着黎明时代就要结束了，主线任务又有了新的进展，而副线任务还没有动静，没想到有一天我也要像灭霸一样征服世界了，还好我没有椰子下巴。要征服世界，当然需要军队，在《文明大爆炸》里有四个兵种，矛兵、弓手、勇士、骑手。而有了士兵当然需要武器，我又打造出军事黑科技：弓箭和长矛。毕竟现阶段我还造不出坦克大炮这种杀伤性武器。

游民星空

虽然战争可以获得土地，扩张国土，但是必定会有伤害，会影响快乐度，而快乐度正是一个国家的国运所在，会影响人口招募，僧侣可以超度，而建立娱乐设施可以提高快乐度。国家人口数量达到人口门槛，即达到相应的国家等级，并在相应的位置显示国家等级与对应的国家称谓。任重而道远呀，不知道什么时候我才能一统天下。

游民星空

“你是我的眼，带我领略四季的变化。”转眼间，我已经在游戏中度过了一年的时光，看尽了春夏秋冬，任务已经完成了百分之99.999，竟然让我完成最后一个隐藏任务，要完成某个成就之后才能触发!玻璃心顿时碎了一地，看着自己用双手打造的科技王国越来越强大，人口越来越密集，顿时一种自豪感油然而生。

看完这篇文章有何感受？

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