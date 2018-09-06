白敬亭谭松韵关系是什么 白敬亭谭松韵关系好吗

近日，白敬亭、谭松韵和魏大勋相继发微博晒出三人同框照，不少网友直呼想看三人演同一部剧。那么白敬亭谭松韵什么关系?一起来看看!

白敬亭谭松韵什么关系

白敬亭和谭松韵是很好的朋友关系，还有魏大勋，他们三个人的关系都很好。

9月5日晚，白敬亭、魏大勋、谭松韵同时更博，表示魏大勋请客吃大餐，并晒出三人搞笑合照，互动调侃停不下来。白敬亭和谭松韵还化身“劣质水军”，调侃魏大勋花钱雇他们发微博，只给五毛钱。

白敬亭和谭松韵之前一起参加综艺节目《24小时》时，就收获了不少的cp粉，深受不少网友的喜欢。

其实谭松韵成了团队中的团宠不是没有原因的，早期谭松韵和白敬亭一起合作过《旋风少女》，之后又和魏大勋一起上过《天天向上》，还和熊梓淇一起拍过《浪花一朵朵》。

有不少网友评论： “三个人的小互动有梗又甜蜜!希望三个人友谊地久天长!好想看他们合作一部巨甜巨搞笑的玛丽苏甜宠剧啊!”“ 希望有一个三人一起的旅行综艺，类似花少那种的，或者一起合作一部剧呢”。

也有网友希望再看一次这种节目：“太喜欢他们三个啦，果然是要熟人在一起才好玩呢!而且这种两男一女的组合最好玩啦，跪求哪位金主大人再让他们合作一次”?

白敬亭谭松韵的电视剧有哪些

据悉，白敬亭和谭松韵合作过电视剧《旋风少女》，还有综艺《24小时》。在节目24小时中，白敬亭和谭松韵还被网友亲切称为白云夫妇。

近日，魏大勋发微博称是自己请客吃大餐，随后，谭松韵和白敬亭不忘拆台，同时间发同样的内容，称魏大勋请吃的是自助餐，还搞怪的表示此条微博0.5/条。三个人在一起，玩的很欢乐，不停地各种搞怪。还有粉丝表示：这三个人两两任意搭配，都是满满的CP感。

在此前播出的《二十四小时》中，各位男嘉宾需要选择人，轮到白敬亭选人的时候，白敬亭觉得自己眼神不好，而且玩游戏需要一个眼睛比较厉害的。

所以就直接选了一个标签是明眸皓齿的，然后将门上的纸撕开一小块，准备先瞄一眼，看看里面的人是谁，结果打开一看，白敬亭发现里边的人是林允，瞬间垮掉了。

可能男嘉宾们都想要一个新面孔的女嘉宾玩游戏，没想到白敬亭一撕开结果是常驻嘉宾林允，结果白敬亭直接捡起了自己撕下去的纸，想要贴回去重新选，小白看到自己搭档是林允真的是一脸嫌弃啊，但是已经回不去了，只能搭档了。

在其中每一轮的游戏结束后，大家都可以选择接下来要不要换搭档，还是选择原来的搭档，本来谭松韵和熊梓淇是一组的。

后来谭松韵担心两个人在一起搭档到最后就输了，于是改成了白敬亭，但是白敬亭之前的搭档林允依然选择的是白敬亭，所以谭松韵只能继续和熊梓淇搭档了。

白敬亭知道谭松韵选的是自己之后，看到谭松韵又要和熊梓淇继续搭档，于是就走过来安慰谭松韵，说：“等等我。”，超甜蜜了。