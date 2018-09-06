QQ飞车手游龙影和飞天哪辆好 龙影和飞天性能对比解析

龙影和飞天都是QQ飞车手游中性能十分不错的B车，很多小伙伴想知道这两款车那辆更好，下面小编就为大家分享一下龙影和飞天性能对比解析，一起来看看!

QQ飞车手游龙影和飞天哪个好?这两个都是游戏中受欢迎的B车，很多小伙伴们可能还不知道哪个好吧?具体的属性效果还有性能哪个更好?下面是小编带来的具体攻略解析，感兴趣的一起来看下哦!

QQ飞车手游龙影和飞天区别对比一览

【赛车对比】

外形——飞天：3.5分

龙影：3.5分

从外形上来说，龙影的车头让小编感觉非常的新颖，让其加分了不少，而飞天这款赛车的敦煌元素也有着比较不错的外观，能让我们体验到敦煌的东西。

直线——飞天：3.5分

龙影：3分

直线的方面，龙影的速度并没有特别的快，在直线上的优势并不是特别的明显，而我们的飞天在这个方面就有这比较不错的优势，能够在直线上获得不错的优势。

弯道——飞天：3.5分

龙影：3.5分

龙影在弯道上的优势还是有一些的，能够比较好的在弯道上获取不错的一个优势，而飞天在这个方面和龙影差不多的，只是会略微的弱上一些，基本上可以忽略的。

耐撞——飞天：3分

龙影：3.5分

龙影的耐撞属性可以说比较强力的了，在B车中的属性也是特别的强力，而我们的飞天在这个方面就比较差一些了，并没有这么好的耐撞属性。

集氮——飞天：3.5分

龙影：3分

飞天这款车的集氮速度还是不错的，集氮的速度不算快但也不慢，而龙影在这个方面就会略微的差上一些了，在B车中属于中下游的水平。

喷射——飞天：3.5分

龙影：3.5分

飞天的氮气喷射动力还是不错的，强力的喷射动力，能够让我们在赛场上获的不错的名次，而龙影这款车在喷射上还是有着一定的差距的。

【小编建议】

龙影这款赛车在赛道上的表现还是有着不错的表现的，而飞天这款赛车虽然是免费送的一个赛车。

但其强大的属性，让其成为了一个强力的赛车，飞天的赛车属性都是比较强力的，能够让新手玩家更好的在赛道上进行游戏。

以上就是QQ飞车手游龙影和飞天车辆性能属性对比评测！