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惊奇队长剧照曝光 惊奇队长什么时候上映

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-06 15:34:12| 编辑：林克醒来

电影《惊奇队长》大家都想看吗？打败灭霸的救星估计就是她了，最近惊奇队长爆出了一系列的剧照，一起来看看吧。

目前大家都知道故事发生在在20世纪90年代，目前惊队队长已经是漫威电影宇宙中最强大的英雄，拥有诸多超能力，其中包括移动星球这些“小”能力，布丽·拉尔森表示“惊奇队长控制不住地想要做自己，她脾气暴躁性子也野，十分有侵略性，这使得她战斗力惊人，战斗中她总是第一个冲锋陷阵，不会在原地等待命令，这有时也是这个角色的缺点”

电影惊奇队长剧照在哪看 惊奇队长什么时候上映

在影片的开头卡罗尔·丹佛斯已经获得了超能力，并没有讲述超能力来源，第一次见到她时已经离开了地球，去到了克里人的母星哈拉，成为一个名为星际部队(Starforce)的克里军事打击部队的成员，这支队伍由精锐士兵组成，由裘德·洛饰演的指挥官领导。很显然这不是一个传统的超级英雄起源故事。

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据悉，本片涉及漫威两大外星帝国，克里帝国与斯库鲁帝国，其中克里帝国在电影《银河护卫队》登场介绍过部分内容，《惊奇队长》则是所有漫威电影里最靠前的前传系列，作为整个漫威系列的起源电影，李佩斯扮演的克里帝国的“指控者罗南”、杰曼·翰苏扮演的克里帝国特工“追捕者科拉斯”都将回归。

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在《复仇者联盟3：无限战争》的片尾彩蛋中，神盾局前任局长尼克·弗瑞(现任局长 寇尔森)在灰飞烟灭前，发送了信息给一个人。根据屏幕的LOGO显示，他正是将灭霸的消息发给了惊奇队长。根据漫画中的设定，灭霸最终被惊奇队长送回老家。这一切尽在奇异博士掌控之中，包括自己死，包括星爵失去控制导致抢手套失败!保住钢铁侠，因为这样复联四才能翻盘，看到唯一一次胜利的结果以后，开始宁肯牺牲钢铁侠和蜘蛛侠去保全时间宝石的奇异博士都用宝石去换钢铁侠的命，钢铁侠和惊奇队长尤其重要!

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本片是《复联4》上映之前的关键影片，“复联”还没成立之前，地球遭到了擅长易容的“斯库鲁人”入侵，克里帝国的“至高智慧”派马维尔前往地球调查，这就是该片中最关键的角色，由性感男神裘德洛扮演的初代“惊奇队长”马维尔。

电影《惊奇队长》将于2019年3月8日北美公映，官方确定惊奇队长将是MCU超能力最强的角色!本片是设定为1990年代的漫威前传电影，能够易容以及完美复刻超级英雄能力的斯库鲁星人的入侵地球，让该片成为继《美国队长2》之后最刺激的间谍大片。

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