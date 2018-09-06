影之诗翠岚精灵卡组怎么玩 翠岚精灵卡组玩法搭配介绍

影之诗翠岚精灵卡组是一套十分强力的卡组，很多玩家不知道影之诗翠岚精灵卡组怎么玩，今天小编为大家带来了影之诗翠岚精灵卡组的相关攻略，一起来看看！

影之诗游戏中大赛模式是最重要的玩法之一，玩家都想在大赛中赢取进入决赛的机会，从而获得限定的卡背头像，游戏中卡组众多，下面小编给各位推荐一组，大家一起去了解下翠岚精灵卡组。

目前BOS版本指定大赛第二轮即将结束，为了获得新的大赛限定头像以及卡背，这里笔者为大家推荐一套强力的精灵职业牌组——翠岚精灵

卡组简介：

拥有一定后期能力的偏速攻牌组。

众所周知，由于虹灵巨蜥的削弱，翠岚的大斧手正式崛起并成为了精灵职业强度最高的牌组组件。

前期与速攻精灵的展开相同，灵活的运用荆棘占有盘面，抵挡傀儡的解场等。平场的情况下，进化点尽量留给精灵锻造师 蕾奈或天赋的射手 梅提拉，在清理场面的同时尽可能多的抢血。

而即使前期并未抢到太多的伤害，后期也能够依靠翠岚的大斧手的持续伤害和妖精使役者的大量疾走输出来获得游戏的胜利。

卡组相性：

仅对人偶超越者小劣势，对环境中的其他牌组均有五分以上的优势。

相比曾经的速攻精灵，翠岚精灵虽然也需要先手，但丰富的进化效果牌使得其后手也具有一定的还手之力。灵活运用后手多给的牌和进化点，伺机扳回后手的劣势是重要的研究课题。

推荐轮次：

大赛的任意轮次，包括决赛都十分适用。

需要具备一定的熟练度，推荐给喜欢妖精职业的主战者们。

好了，本期介绍的卡组就到这里，希望大家都能顺利进入下一轮~

(附上本期卡组晋级图)

以上就是小编给各位带来的影之诗手游卡组翠岚精灵详解！