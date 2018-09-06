逆水寒挖矿怎么赚钱 逆水寒挖矿有什么用

最近逆水寒推出了挖矿玩法，很多玩家都在问逆水寒挖矿怎么赚钱？逆水寒挖矿有什么用？接下来小编就为大家介绍一下，一起来看看吧。

想必大家都知道前段时间“挖矿”这个词也是非常的火，各种玩家利用电脑进行一个算法的挖矿，当时比特币这样的虚拟货币也是暴涨，也是产生了一种区块链技术。

逆水寒也是在最新的更新中宣布游戏内将内嵌区块链技术，通俗来讲就是发行了一款虚拟货币叫做“伏羲通宝”。而且每个玩家都有矿场可以在自己家庄园里面疯狂挖矿，一起来看看吧。

据官方介绍，上古时期三皇五帝中的羲皇宓羲炼铸了1.63亿枚秘宝，并将其间的一半分藏于神州地底，以佑人间泰昌丰顺，后世称之为宓羲通宝。北宋徽宗年间，宓羲通宝初现于人间，得到了喜欢奇珍异宝的徽宗皇帝青睐，并引发了王公贵胄保藏热心和普通群众的挖掘热潮。

其实也是很好理解，就跟比特币挖矿一样，每个玩家根据自己的算力大小，在游戏中每天只会出产50000枚伏羲通宝，大家各凭运气。

那么这个伏羲通宝可以赚钱吗?

据官方介绍，这个伏羲通宝不仅可以进行商品买卖，同时也是可以购买点卡。更厉害的是可以跨服务器进行一个流通，也是无形中为平衡各区物价产生非常大的帮助。