逆水寒官方区块链技术是什么 逆水寒伏羲通宝获得方法

逆水寒最近上线了区块链技术，很多玩家都在问逆水寒区块链技术是什么？伏羲通宝怎么获得？接下来小编就为大家1介绍一下，一起来看看吧。

不管大家平时看不看社会经济类新闻，但“区块链”这个词，大家今年一定听过。



无论是“比特币暴涨一万倍”还是“区块链行业月薪十万”，许多耸人听闻的新闻天天刺激着大家的神经。

今天，武侠游戏《逆水寒》官方宣布游戏内将内嵌区块链技术，将上线一款由区块链技术生成的全新道具“伏羲通宝”。并且新道具“伏羲通宝”将开放给所有玩家参与挖掘，挖掘地点就在玩家庄园后院的矿洞里。这也算官方的玩家前期疯狂玩梗的一种调侃。

神秘的“伏羲通宝”到底是什么

据官方介绍，上古时期三皇五帝中的羲皇伏羲炼铸了1.63亿枚秘宝，并将其中的一半分藏于九州地底，以佑世间泰昌丰顺，后世称之为伏羲通宝。北宋徽宗年间，伏羲通宝初现于世间，得到了喜爱奇珍异宝的徽宗皇帝青睐，并引发了王公贵胄收藏热情和普通大众的挖掘热潮。

玩家上线玩游戏，即被视为在区块链上挖矿，可以根据玩家自己的的算力大小，从每天产出的50000枚伏羲通宝中分得一份。伏羲通宝的产量会随着时间的推移而衰减，这也意味着越早参与的玩家，获得的先机越大。

伏羲通宝有什么用

伏羲通宝将可以在《逆水寒》游戏中直接兑换游戏时间，以及限量版外观或实体周边。

游戏官方也给出了开发者想新功能的目的：

1.响应国家号召，探索区块链技术在实际场景中落地应用;

2.为玩家提供一个无门槛且零欺诈的参与区块链浪潮的机会;

3.利用区块链技术赋能游戏研发，实现游戏资产的终极保值;

4.助力构建更加安全的游戏内交易环境与反黑客反盗号。

如何获得伏羲通宝? 在网易旗舰级武侠游戏《逆水寒》中拥有一个等级达到 60 级的角色，并且角色名下开通了庄园，庄园中矿场建筑等级达到 3 级，即可开始采掘伏羲通宝。详情请见导航中“开始采掘”内容。

伏羲通宝藏于九州地脉深处，须持有大宋逆水寒的采矿许可证，开设专属的地下矿洞，方可进行地下矿脉的开掘。且由于伏羲通宝埋藏至深，一般需要雇佣和派遣专业的采矿能人(矿工)，前往深层矿脉探寻采掘。每次派遣矿工携带的补给最多可出遣48小时，48小时内如果不召回矿工，他也将自动返回。

官方表示，这些伏羲通宝可以跨服务器流通，玩家可以在所有服务器中使用自己名下的伏羲通宝，这样既可打破游戏的服务器壁垒，让所以服务器的物价大致趋同。

并且将来伏羲通宝可以通行于网易雷火旗下的所有游戏中，从而实现玩家在游戏中所有投入的终极保值。

公告一发布，大量玩家便跑到游戏微博下质疑这种行为，并且担心会出现炒币的行为，甚至严重的还怀疑逆水寒在发行空气币等。吓得逆水寒官博赶紧解释道：“不会上所谓的交易所，而且会严打炒币行为。”