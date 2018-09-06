魔兽世界8.0大秘境怎么打 魔兽世界8.0大秘境打法攻略详解

大秘境是魔兽世界8.0版本的副本，难度较高，不少玩家都还没通过这个副本，那么魔兽世界8.0大秘境该怎么打呢？下面就一起跟小编来看看！

魔兽世界8.0大秘境怎么打，魔兽世界8.0版本的大秘境副本玩法相信许多玩家都不会打了吧，确实难度比以前高了很多，而且boss技能玩法都有很大的改变，小编这就为大家分享下魔兽世界8.0大秘境通关打法解析。

魔兽世界8.0大秘境通关打法解析

成功通关大秘境后，每一位玩家都会获得一些神器能量;所有玩家总共可以获得2件装备，获得者随机。

限时通关大秘境，所有玩家获得的装备总数加一。

通关10层及以上大秘境，40%几率所有玩家获得的装备总数加一。

玩家获得的装备会按照他们的拾取专精以及整个大秘境的掉落列表共同决定(不包括艾泽利特护甲)。

装备可以交易，如果其装备等级低于等于该玩家该部位的最高等级装备。

每周挑战者宝箱：返回搜狐，查看更多玩家可以从挑战者宝箱中获得神器能量，随机1-3件装备(可能包含艾泽利特护甲)。

魔兽世界8.0大秘境奖励介绍

大秘境奖励神器能量和装备，它们分为两种：通关大秘境获得，每周挑战者宝箱(低保)中开出。

大秘境过程中小怪是没有掉落的。

以上是小编为您提供的游戏攻略！