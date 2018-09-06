91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏攻略> 正文

魔兽世界8.0大秘境怎么打 魔兽世界8.0大秘境打法攻略详解

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-06 15:27:32| 编辑：NO

大秘境是魔兽世界8.0版本的副本，难度较高，不少玩家都还没通过这个副本，那么魔兽世界8.0大秘境该怎么打呢？下面就一起跟小编来看看！

魔兽世界8.0大秘境怎么打，魔兽世界8.0版本的大秘境副本玩法相信许多玩家都不会打了吧，确实难度比以前高了很多，而且boss技能玩法都有很大的改变，小编这就为大家分享下魔兽世界8.0大秘境通关打法解析。

魔兽世界8.0大秘境通关打法解析

魔兽世界8.0大秘境怎么打 魔兽世界8.0大秘境通关打法解析

成功通关大秘境后，每一位玩家都会获得一些神器能量;所有玩家总共可以获得2件装备，获得者随机。

限时通关大秘境，所有玩家获得的装备总数加一。

通关10层及以上大秘境，40%几率所有玩家获得的装备总数加一。

玩家获得的装备会按照他们的拾取专精以及整个大秘境的掉落列表共同决定(不包括艾泽利特护甲)。

装备可以交易，如果其装备等级低于等于该玩家该部位的最高等级装备。

每周挑战者宝箱：返回搜狐，查看更多玩家可以从挑战者宝箱中获得神器能量，随机1-3件装备(可能包含艾泽利特护甲)。

魔兽世界8.0大秘境奖励介绍

大秘境奖励神器能量和装备，它们分为两种：通关大秘境获得，每周挑战者宝箱(低保)中开出。

大秘境过程中小怪是没有掉落的。

以上是小编为您提供的游戏攻略！

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号