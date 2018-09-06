人渣scum是一款非常好玩的硬核生存游戏，这一类游戏中枪械都是杀伤力最强的武器，只是需要弹药才行，人渣scum怎么制造子弹?人渣scum子弹的制造方式是什么?91小编下面就给大家带来子弹制造方法分享，希望能帮到大家。

子弹制造方法

使用枪械，我们肯定需要子弹。没有子弹就无法射杀僵尸和敌人。

很多新手玩家不清楚这个子弹是怎么做的，其实很简单。主要子弹需要你初始设置看你怎么设置的。

如果步枪/手枪技能点不高，那么需要你自己找武器和子弹，然后杀僵尸，得技能点，然后当你技能点足够，就可以解锁制造子弹了。

接下来的流程就是寻找材料制作子弹，关键还是得先学制作子弹的技能。

人渣SCUM简介

从整体来看，《Scum》走的也是时下流行的大逃杀路子，每个玩家扮演一个犯人，被集体带到一个孤岛上进行放养，进行类似饥饿游戏一样的生存竞赛，而外面的关注会通过直播“欣赏”整个过程。

与众不同的是，《人渣》使用一整套复杂而专业的新陈代谢系统。打开角色状态页面，满眼是体重、体脂、血脂、血压、心率、卡路里摄入量、肌肉重量、氧饱和度、呼吸频率、体温等让人眼晕的生理参数，天，我的体检报告都没有这么多指标!

这些指标也不只是摆设，虽然《人渣》中同样讲究装备、战术、技巧，但根本上是对角色的培养。角色的状态将直接影响角色的战斗力。所以除了战斗之外，你需要照顾好自己的身体，这点上更像一个RPG，点数将影响游戏的体验。