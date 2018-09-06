91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏攻略> 正文

人渣scum怎么制造子弹?人渣scum子弹的制造方式是什么?

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-06 15:19:25| 编辑：墨染西行

人渣scum是一款非常好玩的硬核生存游戏，这一类游戏中枪械都是杀伤力最强的武器，只是需要弹药才行，人渣scum怎么制造子弹?人渣scum子弹的制造方式是什么?91小编下面就给大家带来子弹制造方法分享，希望能帮到大家。

人渣scum怎么造子弹_子弹制造方法分享

子弹制造方法

人渣scum怎么造子弹_子弹制造方法分享

使用枪械，我们肯定需要子弹。没有子弹就无法射杀僵尸和敌人。

很多新手玩家不清楚这个子弹是怎么做的，其实很简单。主要子弹需要你初始设置看你怎么设置的。

如果步枪/手枪技能点不高，那么需要你自己找武器和子弹，然后杀僵尸，得技能点，然后当你技能点足够，就可以解锁制造子弹了。

接下来的流程就是寻找材料制作子弹，关键还是得先学制作子弹的技能。

人渣SCUM简介

人渣scum怎么造子弹_子弹制造方法分享

从整体来看，《Scum》走的也是时下流行的大逃杀路子，每个玩家扮演一个犯人，被集体带到一个孤岛上进行放养，进行类似饥饿游戏一样的生存竞赛，而外面的关注会通过直播“欣赏”整个过程。

与众不同的是，《人渣》使用一整套复杂而专业的新陈代谢系统。打开角色状态页面，满眼是体重、体脂、血脂、血压、心率、卡路里摄入量、肌肉重量、氧饱和度、呼吸频率、体温等让人眼晕的生理参数，天，我的体检报告都没有这么多指标!

这些指标也不只是摆设，虽然《人渣》中同样讲究装备、战术、技巧，但根本上是对角色的培养。角色的状态将直接影响角色的战斗力。所以除了战斗之外，你需要照顾好自己的身体，这点上更像一个RPG，点数将影响游戏的体验。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号