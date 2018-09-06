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绝地求生刺激战场渐雾模式怎么进 渐雾模式怎么玩

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-06 15:17:12| 编辑：NO

渐雾模式是手头绝地求生刺激战场最新上线的模式，这个模式中，玩家将在雾天进行战斗，那么渐雾模式怎么进？渐雾模式怎么玩？一起来看看！

绝地求生刺激战场渐雾模式怎么进，渐雾模式是游戏中新上线的玩法模式，相信不少小伙伴都非常好奇渐雾模式的各种玩法，进入方式，小编这就为大家分享下刺激战场渐雾模式进入方法介绍。

刺激战场渐雾模式进入方法介绍

其实渐雾模式的匹配和之前出现的黑夜模式匹配方法是一样的，相信很多小伙伴们都已经玩过黑夜模式了，不知道大家觉得怎么样呢?如果还没有匹配过黑夜模式的小伙伴们可以看看这篇资讯，小编将会为大家讲一下关于匹配模式的一些相关技巧和方法。

首先大家在进行匹配模式的时候，其实还是和正常模式一样的进行匹配，当然了，地图要选择是绝地海岛，匹配的时候，人数没有限制，不管是一个人两个人或者是多个人都是ok的，不过小编建议呢，最好一个人比较好。

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渐雾模式匹配方法

然后就是大家在进入了模式之后就看看游戏界面，观察游戏界面是否有雾，就像小编为大家配上的图中的情况一样，如果说是有雾的情况，那就恭喜你了，运气非常的好，匹配到了渐雾模式，可以直接等待游戏开局就可以愉快的玩耍了，这也是为什么小编不建议多人的原因，除非大家都是非常熟的小伙伴就没关系，如果只是匹配的话，游戏开始了突然发现队友跑掉了那岂不是非常的尴尬了。

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渐雾模式匹配技巧

接下来和大家分享一些匹配的小技巧，首先就是大家最好都是固定组队，组队最好不要换人，固定的打十局左右，这样匹配到模式的概率将会提高很多，如果是单人的话，其实概率不会非常的大的，再有就是可以找一些好几局都没有匹配到渐雾模式的小伙伴一起组队，并且让他做房主，这样的话概率也会大的很多。

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以上是小编为您提供的游戏攻略！

看完这篇文章有何感受？

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