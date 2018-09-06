具荷拉是谁 具荷拉照片背景资料一览

近日，具荷拉惊现吃药自杀传闻。那么具荷拉是谁？今天91小编就给大家带来了具荷拉照片背景资料一览，一起来看看吧！

具荷拉是谁 具荷拉个人资料介绍

具荷拉(Koo Ha Ra)，1991年1月13日出生于韩国光州广域市，韩国女歌手、演员、模特、主持人，前女子演唱组合KARA成员。

在2008年的韩国DSP公司选拔活动中，具荷拉被公司提拔，加入演唱组合KARA而踏入演艺圈。2009年参加韩国KBS新综艺节目《青春不败》担任嘉宾，凭借该节目获得2010年KBS演艺大赏MC女子组最佳新人赏。2011年参演电视剧《城市猎人》，凭借该剧获得2011年韩国SBS演技大赏新星赏。2014年11月在综艺节目《Roommate》中担任嘉宾;同年12月出演个人真人秀节目《HARA ON&OFF：THE GOSSIP》于12月29日首播。2015年7月14日发行首张个人专辑《ALOHARA(Can You Feel It?)》。2016年1月与韩国DSP公司的经纪合约结束而离开公司，签约KEYEAST经纪公司，以多栖艺人身份在演艺圈发展。