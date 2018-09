钟嘉欣二胎宝宝正面照怎么样 钟嘉欣二胎宝宝正面照一览

今年年初,钟嘉欣宣布怀孕二胎,那么钟嘉欣二胎宝宝正面照怎么样?今天91小编就给大家带来了钟嘉欣二胎宝宝正面照一览,一起来看看吧!

9月6日,钟嘉欣晒出孩子正面照,宣布产子,并配文:“To our Son, Jared Anthony Leung。 Welcome to our family。 We love you。”照片中孩子小手紧握,处于熟睡状态。

2015年年,钟嘉欣在温哥华认识长自己13岁的开有脊医诊所的脊骨治疗师Jeremy;12月25日与Jeremy在温哥华一教堂奉子注册行礼。北京时间2016年2月28,钟嘉欣与Jeremy在加拿大温哥华补办喜酒。同年5月,钟嘉欣微博自曝怀孕;8月,香港媒体爆料其于8月初在温哥华产下一女。

8月25日,钟嘉欣在微博晒出一组孕肚照,并配文:“We will be waiting for you”,疑似否认昨日港媒爆料其已于日前诞下男婴一事。据悉,钟嘉欣自2016年诞下女儿Kelly之后,今年年初再宣布怀孕,之后更透露腹中胎儿是男孩,凑够“好”字。

钟嘉欣个人资料介绍

钟嘉欣(Linda Chung),中国香港女演员、歌手。2013年,主演时装伦理电视剧《巨轮》获得Astro华丽台电视剧大奖我的至爱女主角。2016年2月,担任第一女主角的时装剧《警犬巴打》在TVB高清翡翠台播出。2008年,签约星娱乐,同年发行唱片《一人世界、二人晚餐》获得十大劲歌金曲最受欢迎女新人银奖。2012年12月,夺得新城劲爆颁奖典礼劲爆女歌手奖。