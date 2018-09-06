91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

钟嘉欣二胎宝宝正面照怎么样 钟嘉欣二胎宝宝正面照一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-06 15:15:46| 编辑：火红橘子

今年年初，钟嘉欣宣布怀孕二胎，那么钟嘉欣二胎宝宝正面照怎么样？今天91小编就给大家带来了钟嘉欣二胎宝宝正面照一览，一起来看看吧！

钟嘉欣二胎宝宝正面照曝光 熟睡萌照十分乖巧

9月6日，钟嘉欣晒出孩子正面照，宣布产子，并配文：“To our Son， Jared Anthony Leung。 Welcome to our family。 We love you。”照片中孩子小手紧握，处于熟睡状态。

钟嘉欣二胎宝宝正面照曝光 熟睡萌照十分乖巧

2015年年，钟嘉欣在温哥华认识长自己13岁的开有脊医诊所的脊骨治疗师Jeremy;12月25日与Jeremy在温哥华一教堂奉子注册行礼。北京时间2016年2月28，钟嘉欣与Jeremy在加拿大温哥华补办喜酒。同年5月，钟嘉欣微博自曝怀孕;8月，香港媒体爆料其于8月初在温哥华产下一女。

钟嘉欣二胎宝宝正面照曝光 熟睡萌照十分乖巧

8月25日，钟嘉欣在微博晒出一组孕肚照，并配文：“We will be waiting for you”，疑似否认昨日港媒爆料其已于日前诞下男婴一事。据悉，钟嘉欣自2016年诞下女儿Kelly之后，今年年初再宣布怀孕，之后更透露腹中胎儿是男孩，凑够“好”字。

钟嘉欣个人资料介绍

钟嘉欣(Linda Chung)，中国香港女演员、歌手。2013年，主演时装伦理电视剧《巨轮》获得Astro华丽台电视剧大奖我的至爱女主角。2016年2月，担任第一女主角的时装剧《警犬巴打》在TVB高清翡翠台播出。2008年，签约星娱乐，同年发行唱片《一人世界、二人晚餐》获得十大劲歌金曲最受欢迎女新人银奖。2012年12月，夺得新城劲爆颁奖典礼劲爆女歌手奖。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号