91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

刘强东案涉事女主不是蒋聘婷是谁 刘强东案涉事女主高清照片一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 18:16:17| 编辑：火红橘子

刘强东案涉事女主不是蒋聘婷是谁？今天91小编就给大家带来了刘强东案涉事女主高清照片一览，一起来看看吧！

在微博中，蒋聘婷还称，各大网络新闻媒体未经查证核实，即指认涉事女主为她本人并配发她的个人私照的行为已经严重侵犯了我的名誉权、肖像权，短时间失实新闻被广泛转载传播，各种流言蜚语纷来踏至，诋毁、侮辱也随之而来。

在声明中，蒋聘婷表示，她已经委托律师依法开展调查取证、证据保全，并将起诉相关涉事侵权主体，追究其全部法律责任。

以下为其微博声明全文：

我是蒋娉婷

就京东集团创始人刘强东先生在明尼苏达州性侵事件，各大网络新闻媒体未经查证核实，即指认涉事女主为我本人并配发我的个人私照的行为已经严重侵犯了我的名誉权、肖像权，短时间失实新闻被广泛转载传播，各种流言蜚语纷来踏至，诋毁、侮辱也随之而来。

我本认为是非曲直自有定数，清者自清，就无聊流言应不予理睬否则越描越黑。不想事态愈演愈烈，各种侮辱谩骂铺天盖地，给我本人精神带来极大压力，给本人生活已造成严重影响

对此，特严正声明，正告如下：

1、我自2010年即在新加坡留学生活工作，近日刚刚回到国内和刘强东先生素不相识，工作生活更无任何交集，且最近压根没有去过美国，根本不可能和该事件有任何关联!而网络媒体不经调查核实即以讹传讹大肆转发，严重不负责任，构成侵权，部分媒体、网络用户已涉嫌刑事犯罪

2、本人已经委托律师依法开展调查取证、证据保全，并将起诉相关涉事侵权主体，追究其全部法律责任

3、请侵权各方立即停止侵害、删除该事件涉及我本人的各种失实信息，并且公开向我本人道歉，以消除该事件给我本人造成的恶劣影响。

4、也请各大网络平台、自媒体用户等明辨是非，停止继续转载扩散，已经发布的，请立即删除。

特此声明

蒋娉婷

2018年9月5日

@nico蒋娉婷

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号