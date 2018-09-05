刘强东案涉事女主不是蒋聘婷是谁 刘强东案涉事女主高清照片一览

刘强东案涉事女主不是蒋聘婷是谁？今天91小编就给大家带来了刘强东案涉事女主高清照片一览，一起来看看吧！

在微博中，蒋聘婷还称，各大网络新闻媒体未经查证核实，即指认涉事女主为她本人并配发她的个人私照的行为已经严重侵犯了我的名誉权、肖像权，短时间失实新闻被广泛转载传播，各种流言蜚语纷来踏至，诋毁、侮辱也随之而来。

在声明中，蒋聘婷表示，她已经委托律师依法开展调查取证、证据保全，并将起诉相关涉事侵权主体，追究其全部法律责任。

以下为其微博声明全文：

我是蒋娉婷

就京东集团创始人刘强东先生在明尼苏达州性侵事件，各大网络新闻媒体未经查证核实，即指认涉事女主为我本人并配发我的个人私照的行为已经严重侵犯了我的名誉权、肖像权，短时间失实新闻被广泛转载传播，各种流言蜚语纷来踏至，诋毁、侮辱也随之而来。

我本认为是非曲直自有定数，清者自清，就无聊流言应不予理睬否则越描越黑。不想事态愈演愈烈，各种侮辱谩骂铺天盖地，给我本人精神带来极大压力，给本人生活已造成严重影响。

对此，特严正声明，正告如下：

1、我自2010年即在新加坡留学生活工作，近日刚刚回到国内和刘强东先生素不相识，工作生活更无任何交集，且最近压根没有去过美国，根本不可能和该事件有任何关联!而网络媒体不经调查核实即以讹传讹大肆转发，严重不负责任，构成侵权，部分媒体、网络用户已涉嫌刑事犯罪。

2、本人已经委托律师依法开展调查取证、证据保全，并将起诉相关涉事侵权主体，追究其全部法律责任

3、请侵权各方立即停止侵害、删除该事件涉及我本人的各种失实信息，并且公开向我本人道歉，以消除该事件给我本人造成的恶劣影响。

4、也请各大网络平台、自媒体用户等明辨是非，停止继续转载扩散，已经发布的，请立即删除。

特此声明

蒋娉婷

2018年9月5日

@nico蒋娉婷