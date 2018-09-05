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抖音我走在没有你的夜里好大的北京什么歌谁唱的 抖音我走在没有你的夜里好大的北京歌名歌曲介绍一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 17:47:00| 编辑：火红橘子

抖音我走在没有你的夜里好大的北京什么歌?今天91小编就给大家带来了抖音我走在没有你的夜里好大的北京歌名歌曲介绍一览，一起来看看吧！

抖音我走在没有你的夜里好大的北京什么歌据悉，这首歌的歌名叫做《一个人的北京》，由海鸣威演唱，这首歌也是电影《谁说我们不会爱》电影的主题曲。

这首歌还是坚持海鸣威之前伤感路线，化身为爱纠结痴情男人，完美声线配合伤感轻柔曲调，曲风轻柔伤感与如现实般写照的歌词，配上海鸣威独有的声线，获得业内人士一致认可，海鸣威表示：”《一个人的北京》是一首很容易走近人们内心深处的歌曲，在录制这支歌曲时，就时不时的陷入歌曲之中，难以自拔，爱情的纠结与无奈全融入在歌曲中，希望这首歌曲也能让大家感受到爱情世界中的我们是如此的可怜。

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海鸣威，1982年7月10日出生于中国广州，歌手，毕业于中国传媒大学，隶属于英皇星艺。

2000年获“新偶像”歌唱比赛总冠军。2005年，参与演出《雪狼湖》。2006年获得中央电视台《梦想中国》亚军。2007年，发行个人首张专辑《Dance Dance Dance》。2008年，发行单曲《寻找迈克》。2009年，发行专辑《So Sorry》。2010年发行专辑《我的回忆不是我的》。2011年，发行专辑《想你当成秘密》;同年发行专辑《工体爱情故事》。2013年，参与拍摄电影《芥末女王》。2014年，主演的电影《谁说我们不会爱》在中国上映;同年发行单曲《一个人的北京》。

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歌词介绍

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重庆的解放碑

你轻轻吻我的嘴

下着雪的哈尔滨

我们背靠着背

繁华的大上海

你认识了另一个男孩

就在杭州的西湖边 我们流着泪

Say goodbye

我走在没有你的夜里

好大的北京

我哭都没有了声音

我坐在没有你的家里好冷清

你走的如此的肯定

我躺在没有你的回忆冷冰冰

我痛都没有人伤心

我站在没有你的窗前

看孤独的风景

很美丽 却少了你

布达拉宫的门前

我们曾许下过誓言

就算天涯海角都结成冰

我们都不变心

事到如今

我一个人去了北京

我们的故事结束写成歌曲

唱给伤心的人们听

我走 在没有你的夜里

好大的北京

我哭都没有了声音

我坐在没有你的家里

好冷清 你走的如此的肯定

我躺在没有你的回忆冷冰冰

我痛都没有人伤心

我站在没有你的窗前

看孤独的风景

很美丽 却少了你

没有你的夜里

好大的北京

我哭都没有了声音

我坐在没有你的家里好冷清

你走的如此的肯定

我躺在没有你的回忆冷冰冰

我痛都没有人伤心

我站在没有你的窗前

看孤独的风景

很美丽 却少了你

看完这篇文章有何感受？

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