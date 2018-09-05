罗云熙结婚了吗 罗云熙老婆照片背景资料介绍一览

喜欢看《何以琛萧默》这部剧会发现少年时候何以琛扮演者是罗云熙。那么罗云熙结婚了吗 ？今天91小编就给大家带来了罗云熙老婆照片背景资料介绍一览，一起来看看吧！

罗云熙结婚了吗据小编了解，到现在为止，罗云熙还没有结过婚，只和合作过的吴倩传出过恋情，在两人合作《何以笙箫默》的时候，两人经常会在微博上或媒体采访中间的互动及其亲密，真的让人认为两人是要公布恋情的节奏了，但是在最终媒体向双方当事人确认的时候，双方都一致的否认了恋爱的说法。

其实这一点，罗云熙的经纪人曾发表过说明，罗云熙在未来的五年时间里是和公司签了合约的，这期间罗云熙是不会恋爱的，更不可能结婚，所以网上的一些恋爱结婚的消息应该只是一些谣传。

据悉，罗云熙虽然在《何以笙箫默》中戏份为数不多，但其扑面而来的青春气息和颇高的颜值，以及高冷的气质引人注目。“冰山校草”何以琛从冷漠到遇见性格开朗的赵默笙后，逐渐敞开心扉，露出那简单的一抹浅笑，打动了无数少女心。

英气十足的粗眉、笔直挺拔的鼻梁、自带发电机的双眸，这超高的颜值已足够让人嫉妒，他还有着一把年轻鲜嫩的好皮肤，无论是呆萌碎刘海短发还是阳光帅气飞机头，都能轻松驾驭，圈粉无数。

其实，网上之所以会有罗云熙结婚的新闻，是因为此前罗云熙在拍摄电视剧《儿科医生》的时候，剧中曾有隐婚的桥段。剧中，由罗云熙和孙铱饰演的青年医生申赫、唐雨佳在剧情开始就已领证结婚，而这对“扯证CP”和其他已婚年轻夫妻的亲热套路还不一样：因为唐雨佳的别出心裁，二人决定隐瞒结婚的事实在医院工作。

不过在私下里，罗云熙并没有结婚，值得一提的是，此前在罗云熙曾在网上晒出全家福的时候，也闹了一个大乌龙。

据悉，罗云熙曾在微博中曝光了一张合照家人的照片，照片中，出镜的有罗云熙的爸爸、妈妈，以及一个看起来像是姐姐又被网友们质疑可能是女友的漂亮女生，罗云熙配文写到：“相聚的时候总是美好的，只是太短暂了。”并在句末加上一个流泪的委屈表情。

其实，罗云熙的官方资料里并没有提及他有没有亲姐姐，而且按说这个漂亮女生应该并不是他的女朋友，毕竟作为明星，这么明目张胆就晒出圈外女友的情况你有见过?加上不知道大家有没有觉得这个高个儿的姐姐，跟妈妈有点儿像?是姐姐的几率比较大啊!所以大家放心吧，目前对外的情况是，你们的“何以琛”小哥哥还是单身。

罗云熙演过的电视剧有哪些2017 在《儿科医生》中 饰演申赫 (导演：周德华)

2017 在《尸语者》中 饰演秦明 (导演：李宝能)

2017 在《上古情歌》中 饰演宣阳知若 (导演：蔡昌盛)

2016-11-21 在《屏里狐》中 饰演余琰 (导演：周海军)

2016-04-28 在《终极游侠》中 饰演剧恒 (导演：徐辅军)

2016-02-24 在《因为爱情有幸福 》中 饰演苏乐凯 (导演：刘俊杰)

2016 在《奶爸当家》中 饰演于博 (导演：焦永亮)

2015-01-10 在《何以笙箫默》中 饰演何以琛(少年) (导演：刘俊杰,马薇薇)

2015 在《花样跳水少年》中 饰演小神 (导演：于中中,陈畅)

2014-07-04 在《你好外星人》中 饰演郭鑫 (导演：张加贝;邱晓军)