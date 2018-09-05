dnf国服怎么转成体验服 dnf国服转成体验服方法一览

最近有很多玩家都在问dnf国服怎么转成体验服？很多DNF的玩家想去体验服耍一耍，小编为大家带来了dnf国服转成体验服方法，一起来看看吧。

dnf国服转成体验服方法技巧分享



1.有DNF正式服客户端。

2.复制一份DNF正式服客户端到其他盘。(比如原DNF在D盘，就放到E盘)然后将文件夹改名。例如：DNF体验服。

3.到DNF体验服官方论坛下载安装补丁包：http://dnf.gamebbs.qq.com/forum. ... &extra=page%3D1(注意区分一区补丁二区补丁)。

4.双击安装体验服登陆器安装包，安装目录要重新选择一下，选到复制客户端的地下城与勇士文件夹，然后继续安装，之后会自动运行，待修复结束后，会提示修复成功，这时已经把复制客户端替换成体验服了。

5.打开复制客户端里的TCLS文件夹，找到client.exe文件，双击打开就能看到体验服的登陆界面(为了方便下次使用，可以把这个图标发一个快捷方式到桌面，改个体验服的名字)。

6.登陆账号后会出现检查文件的界面，这属于正常更新，期间不能跳过，待检查完结后就能进入体验服游戏了。