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魔兽世界8.0机械刃豹刃兽王怎么驯服 机械刃豹刃兽王驯服方法

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 17:38:59| 编辑：林克醒来

魔兽世界8.0大家都玩了吗？很多玩家都在问机械刃豹刃兽王怎么驯服？小编为大家带来了机械刃豹刃兽王驯服方法，一起来看看吧。

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在斯托颂谷地西北部一个岛屿的山洞里，潜藏着五只特别的刃兽王。作为《争霸艾泽拉斯》版本中新加入的可驯服机械刃豹，它广受猎人玩家的喜爱。刃兽王分为红色、绿色、橙色、黄色和铜色，但只有红色的刃兽王是随时可以被驯服的，其他颜色的需要在世界任务：刃兽王期间才能被驯服。

近日在美服和欧服都刷新了刃兽王的世界任务，绿色刃兽王在世界任务期间都可以被驯服。世界任务将持续到欧洲中部时间9月4日21:00(欧服)和美国东部时间时间9月4日23:00(美服)，国服可能会在稍后的时间刷新这个任务。

驯服刃兽王的注意点如下：

刃兽王位于斯托颂谷地西北部的山洞中，山洞入口坐标为35,32.7。

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山洞中休眠着五只刃兽王，激活它们需要击杀山洞中的刃兽王工程师。工程师会在死亡时激活一只刃兽王，此时便可以进行驯服。

如果你的猎人是侏儒/地精，那么可以直接驯服，其他种族的猎人需要使用机械联结烙印矩阵(来源于《军团再临》版本的工程学制品)，学会驯服机械野兽才可以驯服。

如果没有刷新世界任务，那么激活的刃兽王默认为红色。

世界任务：刃兽王激活时，工程师死亡时将会激活红色以外的随机一只刃兽王，暂时还不清楚激活的颜色顺序是随机的还是有轮换机制。

另外，成就：前进!刃兽王!需要击杀全部五只刃兽王，所以有兴趣完成这个成就的玩家不要错过这个任务了。

看完这篇文章有何感受？

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