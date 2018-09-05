丹麦国家队在国际上的实力并不算差，也总能取得不错的成绩，丹麦国家队为什么解散？丹麦国家队解散原因是什么？91小编给大家分析一下。

世界杯历史上，丹麦队是1980年代快速崛起的国家足球队。然而这个世界杯16强的丹麦国家队在近日却暂时解散了，到底丹麦国家队为什么解散?是什么原因呢?一起来了解下吧。

丹麦国家队解散原因 丹麦国家队暂时"解散"!足协征召业余球员组队参赛。据多家外媒报道，由于与球员们在商业利益上存在纠纷，丹麦足协不得不以丹麦超级联赛以及低级别联赛的业余球员为班底组建一支新的国家队参加本周末与威尔士的欧洲国家联赛。

丹麦足球在刚刚结束的世界杯上有着出色发挥。在携手最后的冠军法国，成功小组突围之后，在八分之一决赛中遗憾的点球输给了最终的世界杯亚军克罗地亚。不过这样一支出色的球队，如今可能面临暂时解散的命运。

丹麦国家队在今年世界杯上小组出线杀入十六强，俄罗斯世界杯上，丹麦队以不败战绩成功杀进了16强，但在1/8决赛中点球惜败给克罗地亚。然而现在他们却成为了欧洲最弱的国家队之一，如今那支叱咤风云的丹麦队已经不复存在，

由于与足协的矛盾，埃里克森、舒梅切尔等球星纷纷宣布退出国家队，丹麦足协不得以只能征召五人制国脚紧急驰援国家队。丹麦足协不得不重新组建一支国家队参加即将开始的国际比赛日的比赛。接下来，丹麦将有两场热身赛要踢，分别是对阵威尔士和斯洛伐克。

不过这件事并不是完全没有回旋余地，丹麦的核心埃里克森在一则声明中表示，球员们愿意将此前的赞助合同延长一个月，以完成9月的两场比赛。

埃里克森写道：“我们必须现在解决这个问题，不要再让事态恶化。哪怕丹麦足协拒绝了我们的首次尝试，我们也想再次回到谈判桌上来。让我们把此前的合约延长一个月。我们愿意出战本周的国家队比赛，在这两场比赛之后，我们又有时间来谈判新的合同了。”