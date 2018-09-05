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逆水寒江湖挑战萧平怎么打?逆水寒江湖挑战萧平有什么奖励?

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 17:33:53| 编辑：墨染西行

逆水寒中有着丰富任务活动让玩家体验多彩的武侠生活，逆水寒江湖挑战萧平怎么打?逆水寒江湖挑战萧平有什么奖励?91小编下面就给大家带来江湖挑战萧平打法攻略，希望能帮到大家。

逆水寒江湖挑战萧平怎么打?在逆水寒中走镖多年的林振北，痴迷书法的秦楚彦，神出鬼没的萧平共同开启了江湖挑战，也就是英雄仗剑行副本，很多小伙伴还不清楚萧平的具体打法，

逆水寒江湖挑战萧平怎么打_江湖挑战萧平打法攻略

江湖挑战介绍

逆水寒江湖挑战萧平怎么打_江湖挑战萧平打法攻略

走镖多年的【林振北】，痴迷书法的【秦楚彦】，神出鬼没的【萧平】，他们三位侠士败于各位同门手上已有多日，于是闭关修行，功力大涨，期待与各位再行切磋。

1)三位侠士每周均会有一天时间接受挑战，其余时间仍在闭关修行，挑战时间分别为：

周一：秦楚彦

周二：萧平

周四：林振北

2)三位侠士转移了根据地，各位可前往【磁州】的江湖挑战接引人【黄穆洋】处参与挑战。

3)挑战成功后可获得【百炼令】奖励，更有机会直接获得【百炼装备】!副本可多次进入，但每位侠士的奖励每周只能获得一次。

萧平打法攻略

逆水寒江湖挑战萧平怎么打_江湖挑战萧平打法攻略

这个BOSS和仗剑那个BOSS区别不大，就多了一个暗杀秒人和黑白BUFF。

暗杀的时候保持移动，只要屏幕不动了就说明BOSS暗杀的是你，交解控横向移动/轻功/位移即可，不会被秒杀，如果被秒杀了是不能被素问战复的。

BOSS月亮阶段进阴暗处，BOSS黑暗阶段进月亮照的地方，所有近战输出站BOSS身后输出，远程输出分散即可。

暗杀阶段，铁衣的援护可保证铁衣和被援护的人不被暗杀控制和秒杀。

看完这篇文章有何感受？

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