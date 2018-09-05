狐妖小红娘求婚大作战作为游戏中的一个秘境副本来玩，这个副本可以帮助东方月初顺利抓到花妖，并向涂山红红表白，狐妖小红娘求婚大作战秘境副本怎么打?狐妖小红娘求婚大作战秘境用什么阵容好？接下来91小编一起来看看秘境副本打法攻略介绍吧!

求婚大作战秘境副本打法 首先，我们需要帮助东方月初抓几只花妖回来，花妖是牡丹一号的形象，这个形象应该挺好辨认的，在地图上四处走动一下就可以找到花妖了。

有的花妖可以直接带走，而有的会要求战斗异常，花妖本身是具有回血属性的的，所以大家千万不能分散伤害，要集中一只花妖打。而花妖在战斗过程中，会有一个伤害变成治疗的状态，如果花妖出现了这样的状态，请立刻收手，不然你无论打多少攻击，都会让它增加多少血量。

有的花妖还会把身子埋到地底下，大家不要看走眼了。

找到四个花妖之后，就会出现金人凤，将其击败即可。

在金人凤的战斗中大家要先秒掉3只花妖，不然根本就打不死金人凤。秒掉花妖之后就好打多了。

当然，如果阵容够好，输出够高，大家也可以先手打掉金人凤，这样自己的压力也会减少许多。

秘境副本介绍 这个副本中大家需要经历几场难度较大的战斗，单人战斗还是有一定难度的，建议大家可以组队前往战斗。

队伍中最少有1辅助职业，2控制职业和3输出职业，这样的阵容会比较好一些。另外在战斗中，大家最好手动操作，不要自动，手动集火先秒掉一个敌人就会比较容易打。