二倍速追剧的软件有哪些 适合二倍速追剧的软件推荐

最近的热门长篇电视剧很多，所以二倍速追剧非常流行，那么二倍速追剧的软件有哪些？小编为大家带来了适合二倍速追剧的软件推荐，一起来看看吧。

二倍速追剧的APP有哪些?



“当代年轻人时间有多紧张?看个剧都要开二倍速。”近日，一位网友在微博上发出这样的感叹。

数千条转发评论里，网友们都有相似的想法——“不开倍速都不适应”“那是因为没有三倍四倍的播放”。不知从什么时候起，“倍速”播放变成了很多年轻人追剧的“标配”。

好用的倍速播放器推荐

bilibili哔哩哔哩动画

喜欢二次元的小伙伴应该都知道，这款播放器比较专注于动画番剧的播放，拥有0.5、1.5等倍速的播放功能。

其次还有优酷、腾讯、爱奇艺、芒果TV等大牌平台，都依次上线了倍速播放功能。

“倍速”能够改变播放的速率。如果有一部1小时的剧，在开二倍速的情况下，30分钟就可以看完，扩展到一部剧，用20集的时长就能看完40集的电视剧，缩短了很多观剧时间。比起跳着放，倍速播放并不会遗漏重要的情节。

倍速模式虽然与一些观众的急躁和浮躁心态有关，但是也暴露出当前电视剧存在的一些问题，相关方面应该重视这种现象，积极采取措施，遏制急功近利思想，争取每一部电视剧中的每一个镜头都恰到好处，不多余、不拖延，让观众不舍得使用倍速模式，才能称为经典之作。