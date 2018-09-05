李晨范冰冰十指紧扣现身机场怎么回事 李晨范冰冰十指紧扣照片一览

李晨与范冰冰的爱情故事，那么李晨范冰冰十指紧扣现身机场怎么回事？今天91小编就给大家带来了李晨范冰冰十指紧扣照片一览，一起来看看吧！

但是，这样的事情，并没有发生。甚至可以说，连关于二人的消息，也似乎都不是那么正能量。比如，有不少人就爆料，二人已经分手了，还有人则表示，下半年的婚礼，肯定是凉凉了。种种的爆料，似乎都指向于一点，二人的感情，可能过不去这个难关了。那么问题也来了，这是事情的真相吗?这是全部的事实嘛?没有人能给出答案，除非有一天，他们官宣了。但目前来看，关于此的消息，还是几乎没有的。

在这样的现实下，最近却有人晒出一点，那就是，范冰冰和李晨十指紧扣现身机场。这样的细节一出，一些人也是激动不已。因为这若是真的，那便意味着一点，二人分手的传言不攻自破，被抓的事情也是谣言。从照片来看，二人说说笑笑，心情似乎还是不错的。而二人的穿着打扮，也是情侣款的。这样的现实，的确是很甜蜜的。只不过，大家都知道的一点是，有些东西，有照片也不一定有真相，因为，照片也可能不是最近的。

这不，有网友就在下面留言了，其表示：这，好像是5月份的老图了。5月份的时候，范冰冰和李晨，还是什么都没有发生的，还是很恩爱的情侣，出现图片中的一幕，的确是很正常的事情。但如今，已经是4个月之后的事情了。过去的这段时间内，的确发生了很多的事情。在这样的情况下，那时候的图片，并不能证明如今二人的真实状态。也就是说，所谓的十指紧扣恩爱如初，从这样的照片，是得不出这样的结论的。

李晨范冰冰十指紧扣现身机场?网友一番话揭开实情，一盆冷水来了。既然如此，那就让我们慢慢地等待事情的官宣吧。毕竟，既然没有真相，那么就只有等待了。除此之外，似乎并无其他的办法。