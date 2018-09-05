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超维对决鲨鱼丸怎么玩 超维对决鲨鱼丸技能属性介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 17:25:14| 编辑：NO

超维对决鲨鱼丸是游戏中的战士英雄，那么超维对决鲨鱼丸怎么玩？超维对决鲨鱼丸技能怎么样吗？一起来看看！

超维对决鲨鱼丸是游戏中的战士英雄，一般作为上单。那么这个英雄的技能是什么呢?来这里看看超维对决鲨鱼丸技能介绍!

一技能：逆浪剑气

鲨鱼丸打出一道剑气，对敌人造成物理伤害，同时降低敌人移动速度。在水中释放会额外降低目标的攻击速度。

技能技巧：逆浪剑气冷却时间较短，攻击距离很长，是鲨鱼用来限制对手和触发被动的主要技能，保证该技能的命中率可以使敌人寸步难行。

二技能：排山倒海

鲨鱼丸将剑插入地面，产生喷泉，喷泉每次命中都会造成物理伤害，并降低目标移动速度。在水中释放这个技能，会引发更强的水爆额外造成额外击飞效果。

技能技巧：鲨鱼的大范围控制技能，在敌人近身时使用，效果明显，特别是在水中使用时，大范围击飞绝对会让敌人不敢上前。

大招：擂台对决

鲨鱼丸向目标地点释放剑气鲨鱼，冲向目标地点，到达目标地点后会对范围造成物理伤害和眩晕，同时形成一片水域，水域范围内的敌方单位移动速度会被降低。

技能技巧：鲨鱼丸的先手技能，这个技能释放技能很远，虽然有点延迟，眩晕效果可以大乱抱团敌人的阵型再让队友趁机进行输出。技能能够产生的水域还能强化鲨鱼的其他技能，特别是2技能，鲨鱼丸跟上去在水域中使用2技能又是一个群体控制，敌人绝对不会想要经历这一切的。

被动技能：海天斩

鲨鱼丸使用技能后，会进入海天一斩状态，接下来数秒内提升攻击速度和移动速度，同时普攻变为远程并且伤害提高。

技能技巧：海天一斩状态除了提升攻速和移速，还能将普攻变成远程攻击，这让鲨鱼丸在追杀敌人时很有优势。

技能加点顺序:主一副二，有大点大。1技能是主要的远程消耗技能，也为鲨鱼被动的触发提供了保证。

技能连招：3技能命中敌人后快速跟进，使用2技能造成击飞和减速，随后使用1技能后利用移动速度差异保证安全输出环境。过程中持续使用被动效果进行输出。

以上就是超维对决鲨鱼丸技能是什么，超维对决鲨鱼丸技能介绍的全部内容!

看完这篇文章有何感受？

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