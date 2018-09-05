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超维对决鲨鱼丸怎么出装 超维对决鲨鱼丸最强出装方式推荐

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 17:23:36| 编辑：NO

手游超维对决中，鲨鱼丸是十分受欢迎的角色，那么超维对决香奈儿怎么玩？下面小编为大家分享一下超维对决鲨鱼丸出装方式即思路，一起来看看吧!

超维对决鲨鱼丸是一个战士英雄，有着不俗的输出和控制能力。那么这个英雄要怎么出装呢?大家和小编一起来看看今天给大家带来的超维对决鲨鱼丸出装推荐!

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小编给大家带来两套鲨鱼丸的出装方案，小伙伴们根据不同情况出装呦~

方案一：战士输出

抵抗战靴+永恒手套+破灭刀锋+守护之剑+寒霜飞弹+暴击火炮

出装思路：

先出寒冰手套，寒霜飞弹这类半肉装备拉力保证生存，毕竟鲨鱼丸终究还是一个近战英雄，需要一定的肉度来抗伤害，在后期出寒霜飞弹和暴击火炮来保证对后排的威胁。同时这套装备中有着较高的冷却缩减，可以让鲨鱼持续保持被动状态。

方案二：战士生存

抵抗战靴+永恒手套+寒霜飞弹+重力装甲+光能之盾+坚韧头盔

出装思路：

如果队伍中缺乏坦克英雄，这时候就需要鲨鱼丸站出来了。鲨鱼丸是一格可战士可坦克的英雄，先做出永恒手套和寒霜飞弹保证控制骚扰能力。

然后就可以出重力装甲、光能之盾和坚韧头盔来保证自己的肉度，保护后排。

以上就是超维对决鲨鱼丸怎么出装，超维对决鲨鱼丸出装推荐的全部内容，希望对大家有所帮助!


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