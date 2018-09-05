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魔兽世界8.0附魔怎么升级 魔兽世界8.0附魔快速冲级攻略

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 17:23:00| 编辑：林克醒来

魔兽世界8.0大家都玩了吗？很多玩家都在问魔兽世界8.0附魔怎么升级？小编为大家带来了魔兽世界8.0附魔快速冲级攻略，一起来看看吧。

魔兽世界8.0附魔快速冲级攻略_52z.com

训练师位置：达萨罗金字塔下。

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锻造训练师旁边的洞，进到塔里面。

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训练师：女附魔师奎妮(亏你)。

FM前期冲点还是比较容易的，难点我认为是在90以后，中后期需要比较多的驱灵金。

我自己大概用了60个左右，拆的皮甲护腕。大概拆了250个，血污之骨30-35/个，鳞片价格忽略，一个护腕成本200G左右。

我此时一个驱灵金的大概成本在约等于830G左右。

精通之纹1-3星到90，我的“幽影之尘”均价在10G左右，1-3星按平均每次10个尘算，粗略用120次到了90点，大概12000G。

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XX巫术之杖到132，3星。

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大概搓了60个杖，不算驱灵金，要“幽界碎片”360个，每个均价在65,共23400G。

2星巫术节杖到135，每个要9个“幽界碎片”，共1170G。

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XX远航(2星图纸)到150，“萦雾水晶”均价在1100G，共15个，“幽界碎片”60个，“幽影之尘”270个，23100G。

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如果按AH直接买原料来看，成本粗算：

成品1300+，远航成本在1800，不是很划算。

总成本109470，大概11W左右。根据服务器材料价格和声望图纸的不同，会有一定浮动，具体怎么冲点看个人情况。

因为本人FM号是血精灵，有这个一个“神奇”的技能。

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所以显示到150点(实际应该是140点)的时候并没有跳成就，想要成就的同学要注意，再继续多练10点，成品武器FMXX远航要搓15个，而不是5个。

看完这篇文章有何感受？

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