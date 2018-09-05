超维对决香奈儿怎么出装 超维对决香奈儿最强出装方式推荐

手游超维对决中，香奈儿是十分受欢迎的角色，那么超维对决香奈儿怎么玩？下面小编为大家分享一下超维对决香奈儿出装方式即思路，一起来看看吧!

超维对决香奈儿是一个法师英雄，被动让香奈儿能够在中期就打出爆炸的伤害。那么这个英雄要怎么出装呢?大家和小编一起来看看今天给大家带来的超维对决香奈儿出装推荐!

小编给大家带来两套香奈儿的出装方案，小伙伴们根据不同情况出装呦~

方案一：法师爆发

星能战靴+电磁炮+离子炮+聚焦棱镜+深渊权杖+嗜血权杖

出装思路：

1：2技能和被动让香奈儿成为峡谷中爆发力最强的法师，这套出装在初步成型后上海谁用谁知道;

2：第一件装备电磁炮有着AOE效果和额外伤害让香奈儿在前期就可以打出很高伤害，粒子炮，聚焦棱镜，深渊权杖的出装顺序则保证了中后期香奈的伤害。嗜血权杖则能让香奈儿有着一定的续航能力，在团战中也可以释放技能来回血。

方案二：法师消耗

恢复战靴+离子炮+聚焦棱镜+电磁炮+深渊权杖+嗜血权杖

出装思路：

1：消耗流的香奈儿可以先出恢复战靴，有着回蓝，回血，减CD的效果，这让前期的香奈儿可以安心发育。粒子炮的的降解效果可以造成持续伤害，可以作为第二件出装作为主要伤害装备。

2：后续几件装备让香奈儿在后期的输出爆炸，特别是团战时精准的一个大可以瞬间翻盘，最后补上嗜血权杖续航。

以上就是超维对决香奈儿怎么出装，超维对决香奈儿出装推荐的全部内容，希望对大家有所帮助!