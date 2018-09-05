逆水寒伏羲通宝怎么挖矿 逆水寒伏羲通宝玩法攻略

逆水寒最近推出了区块链玩法，很多玩家都在问逆水寒伏羲通宝怎么挖矿？小编我大家带来了逆水寒伏羲通宝玩法攻略，一起来看看吧。

逆水寒为什么要做区块链?

这项技术之所以这么神秘，一方面是底层技术逻辑较为复杂，另一方面是很多不法分子故意加重区块链的神秘色彩，进行金融诈骗。

很多玩家朋友都想过参与区块链概念浪潮，但是目前来说，外面的区块链项目的风险和门槛都非常高，令人望而却步。

鉴于此，《逆水寒》开发团队的程序员们决定：不如我们来提供一个无门槛的区块链功能，供大家了解区块链吧!一来可以响应国家有关部门号召，探索区块链技术的落地应用场景;二来为玩家提供一个无门槛且零欺诈的参与区块链浪潮的机会;还可以利用区块链技术赋能游戏研发，实现游戏资产的终极保值;以及构建更加安全的游戏内交易环境与反黑客反盗号。

伏羲通宝上线

我们将在明天正式上线了“伏羲通宝”，这是一个全新的完全基于区块链技术生成的道具。大家可以回到自己的庄园，在庄园的矿洞里，开启开采“伏羲通宝”的功能，9月7日起，这项新功能将会正式开始运作，并且逐步完善。伏羲通宝是上古时期伏羲所铸的珍宝，徽宗年间首次被发掘出土，并得到王公贵胄们的收藏追捧。每位参与开采的玩家，都可以获得一个由徽宗御赐的独一无二的采矿许可证(即大家的区块链地址)。大家不同的在线时长与游戏行为会产生不同的算力，每天根据所有服务器玩家的总算力进行结算，瓜分掉5万枚伏羲通宝。

大宋江湖的地下一共埋藏着1.63亿枚伏羲通宝，其中7630万枚可供玩家开采，每天固定产出5万枚，每两年产量递减50%，也就是说两年后每天只能采出2.5万枚，依此类推。当所有伏羲通宝全部开采完毕后，将没有人能获得新的伏羲通宝，即便是网易也没有能力生成新的伏羲通宝，这是由区块链技术不可篡改、不可伪造的技术特性决定的。在区块链的链上，网易和每一个玩家的地位是平等的，都只是链上的一个参与者。

不可开采的9000万枚伏羲通宝，将储藏在《逆水寒》开发团队手中，用于作为特殊活动奖励发放，以及严防第三方恶意炒作伏羲通宝，确保伏羲通宝作为游戏道具的功能纯粹性。

伏羲通宝的作用

作为纯粹的区块链技术的产物，伏羲通宝将成为《逆水寒》游戏中一种最特殊的道具。它去中心化的特性，注定了它可以用来作用极品装备、大宗游戏资产交易的介质。

而且伏羲通宝是可以跨服务器流通的，伏羲通宝存在于每个玩家独一无二的区块链地址下，玩家在A服务器获得的伏羲通宝，可以在B服务器中使用，这样一来，《逆水寒》就创造性地打破了以往游戏的服务器壁垒，将来所有服务器的物价必定会趋于统一，对大服和小服的玩家而言，都是一件好事。而且打破了空间的限制，让大家在《逆水寒》中的资产可以自由转移，真真切切地保障了玩家的游戏资产权益。

未来，伏羲通宝将可以通行于网易雷火旗下的所有游戏中，《逆水寒》开发团队也将以开放的心态积极接受全行业的合作需求，将伏羲通宝打造成可以流通于市面上所有游戏中的公允道具。跨游戏的资产转移，也将成为可能。即使将来《逆水寒》这款游戏本身不存在了，伏羲通宝也不会消失，区块链技术的特性使它可以脱离游戏而存在。哪怕上一款游戏不再热门，玩家依然可以携带自己游戏中拥有的伏羲通宝，前往下一款游戏中，兑换到等值的游戏资产。从而实现了玩家在游戏中所有投入的终极保值。