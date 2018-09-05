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我叫MT4紫色藏宝图怎么挖 我叫MT4紫色藏宝图挖掘技巧分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 17:20:21| 编辑：NO

我叫MT4紫色藏宝图怎么挖？今天小编为大家分享一下我叫MT4紫色藏宝图挖掘技巧，相信大家都很想知道我叫MT4紫色藏宝图有哪些挖掘技巧吧？下面就一起来看看吧！

在我叫mt4游戏中藏宝图一共有两种颜色，那就是蓝色和紫色。紫色藏宝图要好一点，那么我们挖宝有没有小技巧呢，肯定是有的。下面小编就给大家讲讲挖掘紫色藏宝图必备小技巧，大家一起来看看吧。

挖掘紫色藏宝图必备小技巧一览

紫色藏宝图获取

公会商店购买

我们想要挖掘宝藏就必须先有紫色的藏宝图才行，那么藏宝图要怎么样获取呢，第一个就是从公会商店中永贡献兑换。公会商店每天是会在凌晨四点进行刷新的，会随机刷新出紫色的藏宝图。

碎片合成

在游戏中是可以获得藏宝图的碎片的，5个碎片就可以合成一张藏宝图，使用蓝色的出藏宝图有几率可以挖出紫色的藏宝图，钓鱼可以获得，这两种方式获得的碎片都是可以交易的，当然我们也可以直接在玩家哪里购买。

紫色藏宝图挖掘

与蓝色藏宝图不一样，紫色藏宝图是不可以自动寻路的，不过任务栏会有提示，任务会显示距离，距离越来越近我们就可以一直前进了。到了150米的时候。如果周围是空旷的，环顾四周就可以看到，白色的向下的箭头，箭头哪里就是挖掘的地点了。

紫色藏宝图奖励

紫色藏宝图的掉落奖励和挖掘时候出来的怪物是有关的，如果是三个羽族战士的话，奖励就会差一点，出现大副费曼的话，奖励就会好一点，羽族战士的奖励是邪恶宝珠、玫瑰、完美兽夹，这样的道具。大副费曼的奖励是宝石一类的，其中就有大家最想要的彩色宝石。

看完这篇文章有何感受？

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