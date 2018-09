《火影忍者博人传:新忍出击》是一款相当不错的格斗类型的游戏,当然玩家在游戏过程中可能会遇到一些程序上的问题,《火影忍者博人传:新忍出击》打不开怎么办?《火影忍者博人传:新忍出击》报错怎么解决?91小编给大家介绍一下。

游戏打不开报错解决方法

注:这些方法能够解决对应问题,但不保证100%能解决(原因因人而异),如果发现有什么更好的解决方法,可以在评论区留言帮助其他玩家一起解决。

1、英文路径

2、尽量采用较短路径

3、管理员身份运行

1、显卡驱动不匹配,建议更新显卡驱动

2、运行CMD,在命令行中输入: for %1 in (%windir%system32*.dll) do regsvr32.exe /s %1 ,在这里我们可以先将此命令复制,然后利用cmd命令编辑的粘贴到命令行中,然后点击回车,这时候需要等一段时间。(CMD当中鼠标右键选择黏贴)

1、进入游戏Easy Anti Cheat文件夹安装里面的文件

2、如果你找不到上述文件,那么可以在这里下一个安装