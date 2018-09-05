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《火影忍者博人传：新忍出击》打不开怎么办？《火影忍者博人传：新忍出击》报错怎么解决

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 17:19:24| 编辑：墨染西行

火影忍者博人传：新忍出击》是一款相当不错的格斗类型的游戏，当然玩家在游戏过程中可能会遇到一些程序上的问题，《火影忍者博人传：新忍出击》打不开怎么办？《火影忍者博人传：新忍出击》报错怎么解决？91小编给大家介绍一下。

《火影忍者博人传：新忍出击》是一款相当不错的格斗类型的游戏，不过也有不少的玩家在运行游戏的过程当中出现了很多的问题，包括游戏打不开，闪退等等问题，相当的影响游戏体验，令人着急，那么如果你遇到了这些问题，又有哪些方法可以解决呢?一起来看看吧。

游戏打不开报错解决方法

注：这些方法能够解决对应问题，但不保证100%能解决(原因因人而异)，如果发现有什么更好的解决方法，可以在评论区留言帮助其他玩家一起解决。

《火影忍者博人传：新忍出击》游戏打不开报错解决方法

1、英文路径

2、尽量采用较短路径

3、管理员身份运行

《火影忍者博人传：新忍出击》游戏打不开报错解决方法

1、显卡驱动不匹配，建议更新显卡驱动

2、运行CMD，在命令行中输入: for %1 in (%windir%system32*.dll) do regsvr32.exe /s %1 ，在这里我们可以先将此命令复制，然后利用cmd命令编辑的粘贴到命令行中，然后点击回车，这时候需要等一段时间。(CMD当中鼠标右键选择黏贴)

《火影忍者博人传：新忍出击》游戏打不开报错解决方法

1、进入游戏Easy Anti Cheat文件夹安装里面的文件

2、如果你找不到上述文件，那么可以在这里下一个安装

看完这篇文章有何感受？

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