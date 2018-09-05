逆水寒采矿许可证有什么用 逆水寒采矿许可证怎么获得

逆水寒最新上线了新道具——采矿许可证，很多玩家不知道采矿许可证有什么用？怎么获得？下面就让小编来为大家介绍一下，一起来看看吧！

逆水寒采矿许可证怎么获得，这是逆水寒游戏中新上线的玩法，相信不少小伙伴都知道逆水寒加入了新的元素玩法伏羲通宝，那么采矿许可证就能让玩家来采集获得伏羲通宝道具，小编这就为大家分享下逆水寒采矿许可证获得方法介绍，

逆水寒采矿许可证获得方法介绍

获取方式：

上线之后可以接取家有伏羲矿任务，在任务流程中就可以获得该许可证哦。

使用方式：

大宋江湖的地下一共埋藏着1.63亿枚伏羲通宝，其中7630万枚可供玩家开采，每天固定产出5万枚，每两年产量递减50%。

玩家获得该采矿许可证之后，可以在庄园内持证开矿，获得一定数量的伏羲通宝。

伏羲通宝是上古时期伏羲所铸的珍宝，徽宗年间首次被发掘出土，并得到王公贵胄们的收藏追捧。

每位参与开采的玩家，都可以获得一个由徽宗御赐的独一无二的采矿许可证(即大家的区块链地址)。

大家不同的在线时长与游戏行为会产生不同的算力，每天根据所有服务器玩家的总算力进行结算，瓜分掉5万枚伏羲通宝。

以上是小编为您提供的游戏攻略！