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你是我的答案什么时候播出 吴谨言新剧你是我的答案最新消息

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 17:16:51| 编辑：林克醒来

电视剧《延禧攻略》让主演吴谨言爆红，最近有消息称吴谨言新剧《你是我的答案》已经杀青，那么你是我的答案什么时候播出？一起来看看吧。

由于正制片，吴谨言、秦岚、聂远、张嘉倪，佘诗曼、许凯、谭卓、王媛可、王冠逸等领衔主演的清宫励志大剧《延禧攻略》，这个暑假成了最大的大赢家。作为曾经制作出品过《美人心计》《宫锁心玉》《宫锁连城》《笑傲江湖》《神雕侠侣》《延禧攻略》等，多部古装大戏的于正，这次制作《延禧攻略》在服装、道具、置景等方面，投入大量资金，剧本更是多次更改，精益求精。在选取演员方面，本着只选对的，不选贵的;大胆启用新人吴谨言，演技老戏骨秦岚、聂远、佘诗曼、谭卓等。《延禧攻略》的用心制作获得了网友的一致认可。豆瓣超10万网友打出7.2分的高分。《延禧攻略》连续35天高居全国同时段收视率首位，最高单日播放量突破7亿，全网播量已突破150亿。这部电视剧在播放期间，产生300多个热搜词，从人物角色剧情都成了大家热议的焦点。

而作为新人的吴谨言，这次在《延禧攻略》饰演励志女神魏璎珞，和聂远饰演的乾隆组成甜蜜CP一路相爱相杀，以“反套路”式的设定，让大家耳目一新。而吴谨言在剧中的表现引起了大家的一致肯定。吴谨言对大家来说，以前绝对是个很陌生的名字。吴谨言此前参与拍摄的影视作品，比如在《无问西东》里演林徽因，可能只有15帧;在电影《老炮儿》里客串女大学生郑虹几秒等等大部分都是没有台词的配角;有些角色甚至只是一闪而过的群演角色。但因为“令妃魏璎珞”，这个之前没有人知道N线小明星，一下子让所有人记住了她。

最近有消息称，由韩青执导，吴谨言、郭晓东、赵顺然、潘时七等人主演的电视剧《你是我的答案》已于八月杀青!这部电视剧是一部现代题材的刑侦爱情剧，这部电视剧主要讲述了外表冷漠、内心温柔重案组组长周远(郭晓东饰演)和机灵活泼、勇敢追梦的美女编剧白小鹿(吴谨言饰演)之间的情感经历。《你是我的答案》极有现在情感剧的高甜蜜恋，也有烧脑、扣人心弦的悬疑刑侦情节。剧本更是邀请知名编剧原创。

吴谨言这次在《你是我的答案》当中，演绎现代知性女性白小鹿，从清宫剧的魏璎珞一下子穿越到清纯御姐，很多网友都直言：吴谨言的现代装颜值太逆天，简直要分分钟被小姐姐圈粉。目前《你是我的答案》上映日期还没有确定，喜欢这部剧的小伙伴还需要耐心等待一下嗷。

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